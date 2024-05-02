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5月維持高配！00929每股配0.2元 年化配息率高達11.9%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
規模突破1,800億元大關的復華台灣科技優息（00929）2024年5月配息金額公布。台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
規模突破1,800億元大關的復華台灣科技優息（00929）2024年5月配息金額公布。台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

規模突破1,800億元大關的復華台灣科技優息（00929）2024年5月配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估配發0.2元，創新高，以5月2日收盤價20.05元計算，單次配息率約0.99%，年化配息率高達11.9%。

復華投信官網配息公告顯示，復華台灣科技優息ETF 5月除息日訂於5月21日，投資人若想參與該次配息，最晚須5月20日前持有或買進，並於6月17日領息。至於每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於5月15日公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及復華投信網站。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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