5月維持高配！00929每股配0.2元 年化配息率高達11.9%
規模突破1,800億元大關的復華台灣科技優息（00929）2024年5月配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估配發0.2元，創新高，以5月2日收盤價20.05元計算，單次配息率約0.99%，年化配息率高達11.9%。
復華投信官網配息公告顯示，復華台灣科技優息ETF 5月除息日訂於5月21日，投資人若想參與該次配息，最晚須5月20日前持有或買進，並於6月17日領息。至於每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於5月15日公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及復華投信網站。
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