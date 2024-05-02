00930將於5月23日除息 5月22日為最後買進日

永豐投信2日發布「低碳+高股息」雙題材的永豐ESG低碳高息（00930）期前配息公告。根據永豐投信官網最新的收益分配期前公告，永豐ESG低碳高息ETF(00930)將在5月23日除息，投資人可上永豐投信官網查詢預估配息金額，想參與該次配息的投資人，最晚須於5月22日前買進或持有，這次配息將在6月20日發放。

永豐ESG低碳高息ETF(00930)經理人張怡琳表示，自從生成式AI問世以來，AI話題在全球延燒，帶動科技類股表現強勁，台灣的科技廠因為具備先進製程及產業鏈優勢，更是受到國際關注。由於全球2050年淨零碳排的共識，上游國際大廠紛紛開始要求供應鏈必須符合低碳排放的規範，作為全球供應鏈要角的台灣企業也就必須重視自身碳排的狀況，如未能及時進行低碳轉型，可能就會因此被排除在供應鏈之外，進而影響到企業的營運狀況，因此碳排放對於評估一間企業競爭力將愈顯得重要。

張怡琳指出，近年來除了ESG永續投資越來越受到大眾認可，低碳也成為市場投資人關注焦點，觀察台股投資人喜愛的高股息ETF之追蹤指數，從起初單純僅依股息殖利率作為篩選因子，進階到「ESG+股息」的雙因子指數，如今隨著「低碳」成為企業發展重點，因此低碳要求，也被納入高息指數的篩選條件，而且門檻更為嚴苛，成分股能真正納入具備低碳能力、競爭力相對強的企業。