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國泰債券ETF 00933B公告5月配息 受退休族、保守投資人青睞

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰10Y+金融債ETF（00933B）5月預估配息金額已公告在官網，將於5月17日除息，投資人最晚需在5月16日前持有或買進，即可參與這次配息。股市示意圖／聯合報系資料庫
國泰10Y+金融債ETF（00933B）5月預估配息金額已公告在官網，將於5月17日除息，投資人最晚需在5月16日前持有或買進，即可參與這次配息。股市示意圖／聯合報系資料庫

國泰10Y+金融債ETF（00933B）5月預估配息金額已公告在官網(https://www.cathaysite.com.tw/announcement)，將於5月17日除息，投資人最晚需在5月16日前持有或買進，即可參與這次配息。

以「月月穩健配」為訴求的00933B，受到退休族、風險屬性較保守的投資人青睞，今年至4月30日的規模增加新台幣271億元至487億元，受益人截至4月26日為止，也增加6.3萬人至12.4萬人，規模和受益人均大增100%以上，成長幅度驚人。

不僅台積電（2330）愛買金融債，光是4月就加碼3.5億美元投資，連台灣的大戶都已嗅到商機，搶在降息前就卡位持有一籃子金融債的國泰10Y+金融債(00933B)，且越來越多人「吃好道相報」。

舉例來說，去年底持有百張以上00933B的大戶共有800人，今年以來卻猛增169%至2,152人。法人分析，這些大戶資本雄厚，寧願穩穩賺也不會將資金投入高配息率卻又高風險的產品，反而報酬、配息都更穩的00933B才是投資首選。

然而債種多，倒債風險也不同。以S&P Global Ratings公告的違約率數據來看，2023年金融業違約率遠低於非金融業，金融業違約率僅0.39%，但非金融業違約率卻高達2.46%，同時信評A級的企業已連續14年0%違約率。

而國泰10Y+金融債(00933B)平均信評為A級，持債多為全球大到不能倒的系統性銀行，受到政府高度監管，因為安全性高，更受大戶青睞。法人建議，若想與「大戶同行」，00933B就是相當穩健的選擇。

00933B國泰10Y+金融債ETF 配息

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