00878花130萬就能月領1萬⋯比買房門檻低很多！網曝兩者差異

國民ETF-國泰永續高股息（00878）今年第2季配息金額出爐，00878每受益權單位擬配發0.51元，配息金額創ETF成立以來最高。網友討論，花130萬就能月收1萬元的配息，比買房出租划算許多。但其他人點出，買房投資重點是「房價會翻倍」，這並不是買股可以比較的。

一名網友在臉書社團「<00878 國泰永續高股息ETF討論區> 大家一起加油吧！」發文表示，他近日搜尋賣屋網站，買一間桃園龜山區銘傳大學附近的套房至少要338萬元，若出租每月大約可租1元；相比投資00878，只要花130萬買進，就能月收1萬元的配息。

該網友表示，買股領息不像買房租屋一樣，要面對奧客，還得維修房屋，地震甚至可能變危樓，只要時間到了就能領配息，等於只要130萬就能當小房東，「小小目標、大大夢想」。

其他網友不認同，留言「概念不同，資金小玩存股，資金大就是房地產了，股利1000萬以上，幾乎就都是送政府，繳稅一堆，房產的報酬不是etf能比的」、「房價會狂飆，我們難追」、「當年這銘傳附近的套房我看過，一間150萬左右」、「台股暴跌00878就GG了」、「這間當初屋主買可能不到150萬，光房價就漲超過100%，再加上10幾年來的租金收入，878真的有贏嗎？」、「房子十年後會翻倍」、「玩房地產會賺錢的不是靠房租」。

不過也有人力挺「出租太多問題，好房客，百年一遇」、「奧不奧客我不知道啦，但我至少知道有機率變凶宅，就慘了，還是住878比較安全」、「凶宅跟少子化，存股煩惱少」、「真正當過房東的，就會知道etf的好，當房東鳥事真的很多」。