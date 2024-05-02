高股息ETF一定是優於金融股的選擇！專家：00878配息穩定…產業如何輪動都有機會受惠
金融存股 vs 高股息ETF
隨著股市頻頻創新高，高殖利率的股票越來越難找，最近我翻了一下，上市150大的公司裡面，殖利率超過5%的股票居然只有10檔！
但是有一個類股殖利率卻意外不錯，那就是金融股。
主要原因是2022年股債大跌，不少金融股提列大量特別盈餘公積，進而壓縮到2023年的配息。但是隨著股債回升，本來不能配的盈餘逐漸解禁，加上去年獲利明顯成長，所以今年的金融股殖利率普遍有明顯成長。
獲利成長＋配息提高，自然吸引資金進駐，也帶動金融指數默默創下2年新高，準備挑戰2022年的高點。
於是「存金融股 vs 存高股息ETF」的討論熱度再次回溫。
不過我從很久以前就認為，如果是以「存」的角度，高股息ETF一定是優於金融股的選擇。
從2方面比較
1.如果要比殖利率，的確，今年高殖利率股票確實不多，但是ETF配息來源除了上市櫃股息之外，不要忘記還有資本利得。所以就算台股目前殖利率超過5%的股票寥寥無幾，ETF依然能有穩定的配息表現。
例如00878最近一次宣布配息的金額是0.51，換算下來年化配息率還有超過9%，所以如果是追求穩定金流的投資人，ETF無疑是更理想的選擇。
2.如果比價差，更應該挑ETF，畢竟一邊是單一產業、一邊是分散投資。尤其這2年台灣沾到AI題材，股市一路從萬5、萬7、到現在破2萬，主要都是拜科技股貢獻。
如果只存金融股，這2年很難感受到資本市場的活力，當然也有少數金控擊敗大盤，例如中信、元大。不過普遍來說，同時持有科技股與金融股的高股息ETF表現會更勝一籌。
以00878為例，目前產業配置有6成為科技股、2成為金融、其餘是傳產。無論產業如何輪動都有機會受惠。
結論
偏好金融存股的投資人，可以挑選金融股占比較高的高息ETF，目前選手有：
1.國泰股利精選30（00701）：63%
2.永豐優息存股（00907）：39%
3.復華富時高息低波（00731）：25%
4.國泰永續高股息（00878）：22%
而且不要忘記了，今年金融股配息普遍不錯，可預料接下來也會吸引其它高息ETF陸續進場，價差上也會更具想像空間。
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