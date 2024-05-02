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00878配0.51元相較上次成長27％多！ 專家：翻閱過去填息資料應該不用擔心

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。中央社記者張新偉攝 113年4月26日
台股示意圖。中央社記者張新偉攝 113年4月26日

人氣高股息ETF00878宣佈最新一季的配息，這次配發0.51元，相較於上一季的0.4元，足足成長了27.5％之多，不禁讓人想起是否受到許多後起之秀的壓力，也開始拉高自身的配息來吸引投資人？

00878近四季的配息為0.51、0.4、0.35、0.35，加總起來是1.61元，如果以最近的22～23元來看，殖利率有7.3％～7％。

從另外一個角度看，00878在4/30的淨值為22.17元，其中收益平準金裡面的股利淨收入為0.59元，資本損益平準金為6.58元，單從股利那邊支出0.51元是沒有問題，接下來又是台股的配息旺季，這個部份可能會再重新注水補滿庫存，只是之後的股息組成如何，就有待持續觀察這次及日後的資料了。

總之，股息成長對於領股息策略的投資人來講是好事，當然填息也很重要，翻閱00878過去的填息資料，投資人應該也不用太擔心，這方面就留著月底來驗證啦！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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