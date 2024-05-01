00945B掛牌 市場關注

台股2萬點關卡附近整理，美股重量級指標股也出現重挫，台美兩地近期震盪劇烈，主要受市場轉趨保守修正評價拖累，細究整體基本面，並未傳出反轉變差訊號。

凱基投信表示，中東地緣政治衝突為通膨緩解埋下變數，美國降息腳步難料下，押注降息後資本利得的投資效益下滑；相較之下，掌握能見度高的債券票息率與殖利率，更有機會滿足領息一族需求。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（00945B）經理人鄭翰紘表示，美國經濟表現強韌，勞動市場緊俏，美聯準會（Fed）可望採取持續觀察經濟數據、動態調整貨幣政策下，市場預期啟動降息時間點延後，高利率環境可能延長。

統計過去Fed暫停升息之後，高利率環境持續一年時的各債種表現，可以發現，2006年~2007年期間，美國投資級公司債上漲6.7%，美國公債上漲5.48%，相較之下，美國非投資級公司債指數繳出兩位數的11.55%。

同為高利率環境的1997年~1998年，美國非投資級公司債報酬表現，也是比美國投資級公司債、美國公債優異。

鄭翰紘指出，高利率環境未完待續，存續期間較短債券承受利率風險相對小。

另一方面，高利率環境代表企業面臨高借貸成本時間延長，相較其他地區，美國經濟體穩健，純粹投資美國企業發行的債券，有助降低違約風險。

再者，美國企業發行的非投資等級債占整體市場55.3%，79.9%的非投資等級債以美元計價，確立美國非投資等級債主角地位，易吸引資金關注。

因應投資人打造現金流需求及市場變化，凱基投信推出全台首檔月配息美國非投等債ETF-00945B，追蹤的指數不僅剔除CCC等級低評級債券，更鎖定固定票息利率4%以上債券，為投資人實現降低違約風險的同時兼顧債息收益。

00945B預擬投組的票面利率7.11%，殖利率7.91%，採月配息，5月2日掛牌，預計7月開始配息，有收益需求的投資人，不妨將其列為布局台股ETF外的另一個投資選擇。