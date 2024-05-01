00878配0.51元…衝麥當勞直接「薯條加大」！ 小師傅：存股紀律跌1%就買進

今（30日）天00878宣布配息$0.51，看完後感覺充滿了鈔能力。我馬上衝到麥當勞買一份套餐，然後跟著店員說薯條直接給我加大！原來這個就是鈔能力的厲害啊。

到現在還是有人問我00878是否可以買進，但我是心中無股價的人，完全是按照我1%紀律買進設定的條件達到才會買進，否則打死我也不買。

有些人設定00878的價位可能是在17或16塊，這種期望值那麼低不是很沒有意義嗎？那這樣豈不是要等到大盤跌至萬五左右才可能？這時候台股大血崩的時候你要確定你敢買耶？

如果上次大跌700點都不敢買的人，我勸你們不要預測股價了因為這樣子可能你永遠都不會買。對我來說有跌才是存股的好買點，台股都漲幾個月了一修正就哀嚎遍野要知道回測總是難免的應該早就有心裡準備修正是正常的，下跌就是加碼好時機，錯過就失去機會。下次如果崩記得要穩住。不要亂賣，也不要什麼都沒買。

現在可能有很多人看到00878配息0.51就又想把原本配息不滿意的股票賣掉轉換到00878。很多剛存股的就這樣不斷循環跳來跳去來來回回，那這樣換來換去都是在浪費手續費。這樣還不如都抱著原本的股票可能會是最好的辦法。

大家有沒有想過為什麼投資房地產的大部分人都賺錢，不就是房地產抱得住不會輕易賣而無形中變成長期投資嗎？

別三心兩意了！

別忘當初買ETF的初衷

平常心才能好好存股

不要因爲一次配不好全賣了

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