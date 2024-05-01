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原物料ETF領風騷 期元大S&P石油 閃金光

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

國際油價今年受到地緣政治影響，台股原油ETF漲勢凌厲，兩檔原油ETF今年以來漲幅分別達17.5%及31.4%。

期元大S&P石油（00642U）4月30日收盤價為18.5元，今年累計前四月上漲2.76元，漲幅17.5%。期街口布蘭特正2在4月30日收盤價17.79元，今年連四個月都上漲，今年累計前四月上漲4.11元，漲幅31.4%。

美國通膨數據繼2月上漲2.5% 後，3月上漲2.7%，由於數據增幅符合市場預期，公布後的利率並未持續向上，同時帶動股市反彈。美國財政部長珍妮特耶倫日前表示，美國第1季國內生產毛額 （GDP）增速可能會上調，並且認為通膨將會放緩。路透社報導，受美國制裁的俄羅斯航運巨頭Sovcomflot（SCF）控制的貨運船在印度西部港口卸貨燃油，這表明該公司已恢復營運。

4月稍早美國官員訪問印度期間表示華府希望穩定全球石油供應，並且沒有要求印度削減俄羅斯石油進口，印度煉油商的消息人士表示，這番言論有助於打消疑慮；而印度恢復接收俄羅斯原油，可能使全球的供需狀況緩解。近期裂解價差、以及現貨-六個月遠期期貨價差也出現收斂，顯示供應緊張狀況有所緩解。

在全球原油需求穩健的情況下，雖然預期油價具支撐；但投資人仍應留意地緣政治風險，可能使油價波動放大。

街口投信表示，美國能源資訊局（EIA）在3月與4月報告內容調整對今年全球原油供需的看法，供需由輕微過剩轉為輕微不足，並預計今年布蘭特原油平均價格從前次預測的每桶87美元上調為88.55美元。

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