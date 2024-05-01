固定收益債ETF吸金

過去一周各大債市ETF普遍獲得資金追捧，整體固定收益型ETF淨流入72.2億美元，其中，美國、歐洲、全球等市場分別獲33.5億、17.9億、8.0億美元資金淨流入，但新興當地債、新興市場則分別出現1.7億、0.1億美元淨流出。

就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得39.9億美元淨流入，非投資級債ETF有8.2億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，考量利率長時期維持在高點對經濟的負面衝擊，預期聯準會可能於今年下半年開始降息，此時建議採取不短不長的中天期債的利率曝險策略，以順應趨勢已定但中間波折難免的債市長多行情。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，美國經濟的強韌給了聯準會「不需要立刻降息」的通行證，就像是金髮女孩經濟，聯準會有望維持高利率水平一段時間，等待適當時機再審慎評估降息。而就過去經驗，在市場強勢上漲頻創新高之後若能伴隨輪動，將可望延續漲勢，目前已看到輪動趨勢形成，持續尋找增加股權配置的機會，接下來投組將朝股債更均衡的配置方向發展。

安聯投信表示， 市場情緒指標美國10年期公債殖利率過去一周震盪走高，不過終場時有所回落，僅微幅上升約4個基點收在4.66%左右。觀察全球主要債券資產，政府與通膨連結相關債券過去一周有所走跌，其餘債券資產則多收紅，其中又以美國非投資級債與可轉債指數為單周漲幅較明顯者。

債券投資上，安聯投信認為，觀察當前狀況，預估美歐央行降息時間點或會落在年中之後，且因利率隨市場對降息預期調整有所上揚，故可在利率走高之際增加關注收益率較佳信用債，並降低現金水位，累積債券投資的報酬。不過因金融市場表現會受到貨幣政策影響持續波動，可視市場信心與債券評價動態調整部位，或也可利用短年期債券來降低潛在風險，管理波動度。