00919規模破2千億⋯有望超車00878？網讚：配息0.66元起跳

群益投信官網顯示00919的規模達已突破2000億。PTT網友討論，配息至少0.66元起跳，今年規模可望超車00878。其他人認為，「00919上市的時間點很好，累積很多資本利得」，另外前陣子引爆搶購潮的00940也替00919起到「抬轎」作用。

00919屬於季配息型態，配息的月份是3、6、9、12月，從2022年10月成立以來，至今配息四次，這四次分別配出0.54元、0.54元、0.55元及最近一次於2024年3月份的0.66元，且四次配息都有填息。

一名網友在PTT發文表示，今年初各界看好00919規模破兩千億，想不到才半年就破關，他直呼「成長速度真的猛」，並表示，接下來要期待00919五月換股及下一季配息，預計配息至少0.66元起跳，今年規模有望超過00878。

其他人則留言「主要是00919的祖產也很雄厚，帳上可分配收益和資本利得都很多，續配0.66元沒問題」、「成立的時間點，有點猛」、「919上市的時機點真的很好」、「現在看會不會季配改成月配，讓大戶可以繼續買再繼續衝」、「感覺有機會超越878，兩檔都很讚」、「878配息沒919那麼好，遲早得掰的」、「878就穩穩的，但919配10%太誘人還是轉了一點到919了」。

還有人留言「919會績效好、填息，還不就是940幫忙的」、「929從沒破發過，時間點更好」、「還是不懂為什麼不買713也不買915」、「919成立一年來的績效是真挺猛」、「00919讓我領股息又賺價差，就很爽」、「別吵啦，919跟940都各自加油啦，兩檔的配息我都滿期待可以配到多少」。