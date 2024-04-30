台股 ETF 六檔千億級

台股昨（29）日大漲375點收20,495點，收復月線。隨台股攀堅，台股ETF基金淨資產價值規模同步成長，整體規模突破2兆元，統計至昨日，台股ETF規模達千億元以上有六檔，而元大台灣50（0050）規模再度重返3,000億元大關之上。

規模逾千億元台股ETF中，除元大台灣50規模回升至3,031億元外，規模2,000億元以上的有元大高股息、國泰永續高股息與群益台灣精選高息，當中，群益台灣精選高息是規模首度突破2,000億元，而元大台灣價值高息及復華台灣科技優息等ETF規模則過千億元。統計今年以來，以群益台灣精選高息規模增加1,045.1億元最多，其次為復華台灣科技優息672.4億元，元大高股息增加292.8億元排名第三。

規模千億元以上台股ETF 圖／經濟日報提供

投信業者表示，台股高息ETF穩定的高息配息政策及精選選股資本利得與填息能力的好表現，成分股選股要同時兼具營運成長及股息收益，均為投資人選擇標的時須考量的因素。舉例來說，群益台灣精選高息ETF成立以來共配息四次，而且皆已完成填息，最近一次配息上調金額到每單位0.66元，呈現階梯式步步高的配息政策。

國泰投信ETF研究團隊則建議，投資高股息ETF有三大點要注意，一是不能只單看殖利率或配息次數，要留意總報酬，二是重視ETF的持股內容，三是留意ETF的周轉率、費用率。

國泰投信指出，如果配息，但無法填息，再高的配息也不會帶來實質報酬。其次，要長期存股，市值大小、產業配置均衡就很重要，市值大的公司具有好的流動性，若ETF持有過多流動性不佳個股，必須進行換股時，還會造成ETF的隱性成本。此外，有些ETF以大量換股的方式，使帳面配息率提高，卻沒有實質參與到持股填息過程，造成基金成本徒增，費用率上升。

法人表示，台股近期起伏大，投資人可把握估值調整所帶來的投資機會，可鎖定估值調整時逢低加碼的機會，特別是評價已經修正到合理水平的個股，如果沒有時間挑選個股，可透過ETF布局；此外，高息資產具備易漲抗跌的特性，面臨市場波動也能展現較強的抵禦能力，特別是投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。