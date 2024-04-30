高含「金」量ETF商品 紅不讓

中信金股利政策出爐，股息配發1.8元，昨（29）日股價飆上漲停，收在34.25元，成交量放大到17萬張，榮登個股成交量第六名，亦連動含「金」量高的高息ETF股價同步拉出慶祝行情。

根據CMoney統計至29日，19檔台股高股息ETF中，有10檔成分股包含中信金，持股比重較高的有國泰股利精選30的8.4%、凱基優選高股息30的7.5%、復華富時高息低波6.7%、永豐優息存股4.6%，在成份股助攻下，上述四檔29日漲幅都超過2%。

另以今年以來股價含息漲跌觀察，以凱基優選高股息30的17.7%報酬率最高，群益台灣精選高息也以14.4%，在高股息ETF中表現突出，同時贏過大盤的14.3%。

凱基優選高股息30經理人施政廷表示，預期高利率環境延長帶動利差，加上去年基期低，多數金融股今年第1季獲利年增率有高機率出現雙位數成長，預計2024年多數金融股獲利皆呈現成長。

進一步觀察市值前300大個股，在科技股股價基期墊高與金融股獲利成長雙重應力作用下，市值前300大的高殖利率個股，科技股與金融股比重可能出現此消彼長現象，連帶牽動高股息ETF接下來的換股方向。

隨著5、6月進入台股除息旺季，金融股將陸續公布股息政策，端出較佳配息的金融股想必又能吸引收益型資金的關注。

反觀科技股在評價偏高與降息延後影響下，預期震盪欲小不易。

國泰股利精選30經理人陳韻竹表示，國泰股利精選30目前30檔成分股中，有14檔和金融相關，持股包括富邦金8.9%、中信金8.4%、國泰金6.65%、兆豐金6.1%、玉山金5.85%、元大金5.08%等，有超過六成屬於金融保險類股。