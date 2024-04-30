股票型ETF商品 資金簇擁

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要股票型ETF資金流向 圖／經濟日報提供
主要股票型ETF資金流向 圖／經濟日報提供

過去一周，整體股票型ETF獲得114.7億美元的資金淨流入，日本、美國、歐洲、中國、全球等市場分別獲得58.2億、28.9億、10.6億、6.3億、2.9億美元資金流入，但亞太、新興市場等股市出現6.3億、0.9億美元資金淨流出。

雖然美國上季核心PCE通膨意外回升，但在Alphabet、微軟、Nvidia等科技巨頭強彈下，整體股市仍走揚，但債市在降息預期進一步延後下走跌。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周將有多檔AI及半導體公司將公布財報，加上聯準會利率會議登場，財測展望及聯準會政策指引仍將牽動投資人敏感神經。由於近期美國數據顯示通膨仍頑強，預期聯準會政策立場可能轉為鷹派，所幸芝商所FedWatch數據（4月26日）顯示目前首次降息時點預估已遞延至9月，今年降息幅度預估也下修至1碼，在市場已提前反映政策鷹派，美國公債殖利率可能醞釀利空出盡的觸頂走勢，空手者可留意美國平衡型及精選收益複合債券型基金加碼機會。

另一方面，費城半導體指數歷經近周大漲後已重新站回月線，扮演美股止跌反彈的領頭羊，美股主要指數能否收復失土並站穩上方均線反壓，可做為股市技術面轉強的關鍵，富蘭克林證券投顧建議採取多元布局策略掌握股市輪動機會，看好科技／生技創新、日本／印度股市及氣候變遷／基礎建設產業等投資題材。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，雖然近期中東局勢緊繃為市場增添波動，不過對於美股走勢影響較大的因素仍在於通膨趨勢、聯準會政策動向以及美國企業財報與企業營運展望。

觀察近期美股表現波動頻頻，主要反應預期降息的時間點調整，以及消化企業財報表現，不過經濟層面來看，美國景氣穩健有撐，中長期表現仍不看淡，惟短線在考量波動風險下，建議投資人以多重資產策略來因應，透過多元產業配置來降低投資組合波動，包括科技、非核心消費、醫療保健等可持續關注。

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