凱基美非投等債ETF 後天上市

債券ETF添新兵，臺灣證券交易所表示，凱基投信募集發行的凱基美國優選收益非投資等級債券ETF，簡稱「凱基美國非投等債ETF」（00945B），訂5月2日起掛牌上市。

證交所表示，根據送件資料顯示，凱基美國非投等債ETF標的指數為「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」（Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index），是由Bloomberg Index Services Ltd所編製及維護，該指數成分債為美國公司發行美元計價付息債券，並篩選信用評級介於B3/B-及BA1/BB+之間、剩餘到期日介於一至五年之間，及流通在外餘額、票息及單一發行人上限等條件，指數規則將每月檢視是否新增或剔除成分債券，截至3月底，指數成分債券合計213檔。

證交所表示，包含凱基美國非投等債ETF，集中市場掛牌上市ETF將達157檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇。