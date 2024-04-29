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避免特定個股權重過高 投信推等權重ETF

中央社／ 台北29日電
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF（00943）今天開放募集。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF（00943）今天開放募集。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

由於台積電占台股市值比重過高，台股最快29日達到「窄基指數」門檻，恐導致美系外資無法交易台指期。為平衡少數成分股權重過高的風險，兆豐投信部署「等權重」系列ETF，兆豐台灣電子成長高息等權重ETF（00943）今天開放募集。

00943主打為全台唯一電子類股高息等權重ETF，發行價15元，鎖定國內上市櫃電子股，透過流動性及指標性篩選，以股利率、獲利成長、研發費用等指標擇優選出50檔成分股，最大特色是「等權重」。

投資專家分析，所謂等權重，就是讓每檔成分股都有相同權重；相對於市值型ETF，前幾檔大型權值股的權重可能相當高，單一個股的波動容易對指數產生巨大影響，等權重ETF可以適度平衡投資過度集中的風險。

如台股為加權平均指數，光是權值王台積電1家公司，占台股市值比重超過3成。最近投資圈的熱門議題窄基指數，就是美國主管機關擔心單一成分股權重過高的證券指數，風險過大，規定美國境內投資人不得交易窄基指數期貨。

等權重ETF在國外已行之有年，在國內兆豐投信算是耕耘最深，2023年1月掛牌的兆豐龍頭等權重（00921），鎖定科技、傳產、金融等各產業，挑選出33檔龍頭成分股，採取等權重方式布局；2023年9月推出兆豐永續高息等權（00932），納入ESG永續投資為選股考量，同樣以等權重方式，分散布局50檔成分股。

00943兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF

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