00878、台積電、統一（1216）長期投資該選誰？ 專家：小資族要領高股息以這檔為宜

【文．玩股小博士】

長線投資，只要方向對了，投資就容易成功，以股市來說，不管是投資個股或者持有大量股票的ETF，其實都是一樣的意思，大家定期定額也是為了享受「零存整付」股市複利，所以這次就來幫大家回測十年績效，利用幾個例子來確認可行性吧！

首先要先切成定期定額以及單筆投入兩種，定期定額就是以小資族作為模組，所以小資族就是設定每個月固定投入5,000元，領到股息再投入，連續十年的成果。

至於單筆投入則是以退休族來當作假定對象，考量退休金的中位數大約落在200萬，因此退休族就以200萬來進行回測，觀察放置十年的結果，而且股息還要領出花用，這樣才會更加符合實況，至於如何選題，我會以目前定期定額排名最熱門的作為範例。

從三月份最新出爐的定期定額排行榜來看，個股冠軍就是永遠的台積電，至於ETF則是換人，過去0050都是霸主，但目前已經被00878取代王座，因此我們就從善如何，以台積電跟00878來作為範例。

再來就是有錢人投資策略，通常高資產族的資金飽滿，肯定會想佈局一些大型權值股，但有錢人買權值股也不代表一定就喜歡波動，所以非景氣循環股就容易被相中，從目前市值排行來看，非景氣循環股有中華電、統一，但要論公司成長性，當然是抗通膨的食品龍頭統一更有動能，因為食品就是每天都在上漲通膨的產業，對照電信業的剛需以及定價困難，食品上漲帶動獲利成長的幅度，明顯優於手機費的定價權吧？在確認幾個投資標的後，接著我們就來進行回測。

2014年定期定額月買5,000元，股息再投入，放到2024年回測績效

台積電（2330）：十年可滾到2,040,552元，總股息為123,619元。 國泰永續高股息ETF（00878）：因為是2020年發行，數據僅有五年，本金投入30萬元，總市值可滾到414,686元，總股息為33,801元，年化報酬率為6.7%，如市值及股息依據年化報酬率模擬到十年，總市值可滾到573,511元，總股息為46,747元。 統一（1216）:十年可滾到888,723元，總股息為153,257元。

以高股息角度來看，統一十年能領到15.3萬，就是冠軍，如果是看成長性的話，以十年本金投入60萬來說，當然是台積電滾到204萬勝出。

2014年一次單壓200萬，每年股息領出花掉，放到2024年回測績效

台積電（2330）：十年可滾到10,982,065元，股息1,125,445元，以本金來看是成長四倍，股息則是年均11萬左右。 國泰永續高股息ETF（00878）：因為是2020年發行，數據僅有五年，總市值可滾到2,842,036元，股息可領到502,611元，年化報酬率是7.3%，如市值及股息依據年化報酬率模擬到十年，總市值可滾到4,042,297元，總股息為714,876元。 統一（1216）:十年可滾到3,194,513元，股息可領1,154,229元。

以高股息角度來看，統一及台積電可以說是不分軒輊，但如果用成長性來觀之，台積電滾到將近1100萬絕對是遠遠超車其他兩檔。

結論

如果是小資族，想領高股息就要以統一為宜，但成長性當然毋庸至於是台積電。

至於高資產階級想領股息，統一及台積電幾乎一樣，但有一個最大差別是，台積電股價震盪非常大，統一則是股性牛皮，如果會擔心大資金突然腰斬的人，那麼統一就是一個不錯的避風港考量。

不過還是要提醒，00878上市時間僅五年而已，因此十年長線數據回測對照，主要是以模擬結果進行排序，最好還是要參考未來的變化，才會更加客觀一點。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：長線存台積、00878、統一哪個好？十年存股兩大投資策略報酬率出爐！