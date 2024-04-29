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歷屆520後一個月有67％上漲機率…綠能產業隨政策加持！ 00923、00922搶先趨

聯合新聞網／ 張仲華
台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股示意圖。記者林澔一／攝影

編按：原文發文時間為4月25日

台股素來有五窮六絕之說，加上近期國際政經局勢不穩，上週（4/15-4/19）加權指數大幅下跌，跌破月線，好在昨（4/24）加權指數強勢反彈，加上財政部長於周一（4/22）於立院接受質詢時，提到國安基金的進場條件，使得市場緊張情緒有所緩解。

隨著520時間不到一個月，市場紛紛期待520行情的啟動，根據統計，歷屆總統520就職後台股表現，隔天和往後一個月平均都有約67%的上漲機率。520行情市場著重面向：綠能、重電、軍工、生技....等族群。

其中綠能產業隨著政策加持，加上台股ETF市場，ESG ETF滿街跑，資本市場也為永續與環保貢獻一己之力。根據統計，台灣指數公司（TIP）積極為ESG貢獻，2023年TIP 年度發布六檔 ESG 主題指數，已經發布27支 ESG 主題指數，ESG 相關商品發行及投資應用的資產規模約1,575億元。

雖然台股市場有許多ESG的ETF，但是聚焦在ESG中的「低碳」ETF並不多，如國泰台灣領袖50（00922）、群益台灣ESG低碳50（00923）、永豐ESG低碳高息（00930）。其中台股市場第一檔低碳ETF為00923，目前規模已經超過百億，成分股包括台股的護國神山們，除了台積電（2330）外，還有聯發科（2454）、鴻海（2317）、日月光投控（3711），光是半導體產業就佔00923超過五成，而00923追蹤的臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數，非常特別的採用「碳密度指標」：使用碳排放量進行篩選。

若是以規模來看，00923作為低碳ETF的先驅者，遙遙領先同類ETF，根據證交所e添富網站顯示，00923規模高達131.88億元，而00930與00922分別為30.17億元和94.36億元。對於ETF來說，規模大小最直接影響的是受益人應負擔費用的多寡，以00930為例，因為規模小於規定的50億元，所以經理費須按每年0.4%計算，未來如果超過50億元才有望以0.35%計算，這對於長期報酬來說，會受到不小的影響。

理周投研部認為，當前ETF市場有許多永續的ETF，但是因為永續議題範圍較廣大，有時容易失焦，但是如00923等低碳ETF，致力於低碳商機，搶先布局綠能的未來。

◎本文內容已獲 理財周刊 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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