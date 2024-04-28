法人：多元布局各類債券 掌握收益

市場對美國聯準會（Fed）降息預期時間一延再延，在真正降息前，該如何調整債券的投資策略？法人指出，由於美國高利率環境可能還會維持一段期間，建議投資人掌握收益，多元布局各類債券，不宜過度期待降息對長天期債帶來的資本利得。

年初以來，全球最大資產管理公司貝萊德持續看多短天期債券，認為利率將長時間保持在高點；新興市場強勢貨幣債也是看好標的，因為評價面相對有利、資產品質不差。

聯博集團收益策略總監狄斯坦費（Gershon Distenfeld）4月中旬來台時對台灣投資人指出，由於通膨回落過程緩慢，較高利率可能還會持續一陣子，因此目前債券投資組合最好以中短天期為主，以降低利率及通膨起伏的衝擊。另外，基本面佳的非投資等級債、新興市場債、證券化資產也都有投資機會。

富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美指出，在債券投資組合中，核心部位可配置精選收益複合債型基金及短債基金，藉此廣泛布局各類債券，並且掌握高品質債殖利率十多年來少見的收益機會。

投資人如手上有太多長債部位，法人不建議逢低攤平，因為不知Fed何時降息，長債價格可能持續探底。如果長債價格反彈到波段高點，建議逢高分批賣出，將資金轉向其他收益型產品。