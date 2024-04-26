拆解台股ETF 配息 輕鬆報稅

報稅季即將到來，ETF/基金投資人也陸續收到扣繳憑單。法人指出，領到的股息要課稅，但配息來源不同，稅率及免稅條件也有差異。投資人可趁這個機會檢視手中的存股標的，為明年稅務進行規劃。

台股ETF配息屬於股利的一部分，申報每年綜合所得稅時也要併入計算。不過，台股ETF所配發的現金股息所得並非全額併入所得稅，只有其中的「股利所得」（營利所得的「54C股利或盈餘」）需要併入。

基金/ETF課稅

在台股ETF中，配息的來源主要有三種，也就是「股利所得」、「收益平準金」、「資本公積/財產交易所得」（即資本利得）。

由於各檔ETF的指數成分股、指數調整時間及除息時間不盡相同，這三種配息來源的比重可能差異極大。即使是同一檔ETF，在不同除息時點時的配息結構也不會相同。

以去年引發較大爭議的收益平準金機制來說，愈來愈多台股ETF設有平準金機制，避免新申購的資金稀釋舊有投資人的股息，同時也有助於維持現金股利的穩定。

有些投資人可能擔心配息來自於平準金的比重過高，但從課稅的角度來看，這一部分的配息完全不必納稅。

至於需要併入所得稅計算的「股利所得」，專家指出，對於課稅級距在5%或5%以下的小資族來說，「股利所得」愈高，可以抵減或退稅的金額也愈高。由於股利的可折抵稅率為8.5%，每一申報戶最高有8萬元可抵減稅額，如果可抵減稅額大於應納稅額，甚至還可以退稅。

另外，如果投資人所得較高，適用30%或40%課稅級距，則可選擇分離課稅，「股利所得」採用單一稅率28%計算，同樣可以發揮節稅的功能。

台股ETF配息除了三大來源之外，偶而還會出現「境內金融業利息所得」，但比重極低，不一定每次配息都會出現，可能只會顯現在年度扣繳憑單上。

利息所得也要列入綜合所得稅，不過是屬於「儲蓄投資特別扣除額」，上限為27萬元，要看投資人的稅率而定，超過27萬元部分稅率通常為5-40%。

除了綜所稅之外，二代健保補充保費也值得投資人關注。

依現行規定，單次領息如果超過2萬元，就要課徵2.11%的二代健保補充保費。投資人如果投入ETF的張數不多，不論是該ETF是採半年配、季配或月配，都不必擔心這個問題。

不過，如果投資人擁有的ETF張數愈來愈多，可能領到配息就必須要付出2.11%，雖然比率看似不大，但ETF投資達人建議，投資人不妨分散布局到其他月配息的ETF，一方面可以讓投資組合更多元，一方面也可以透過節稅來提高投資的效率。

法人建議，投資人如果沒有現金流的強勁需求，可以布局不配息的產品，等於是將配息投入繼續投資，追求資產的長期成長。