00941原本資優生但近一個月被殺到臉綠綠！ ETF除定期定額還有「這招」

【文．玩股講客人】

自從4月1日00940上市之後，遇到台股高點反轉，ETF熱潮就迅速開始消退，但遇到下跌只要蓋牌就沒事了？當然不是這樣，真正的投資高手不是只會打順風球而已，逆風下的應對才是重點，不過這也讓大家開始省思，投資ETF不只上漲，也會下跌，新手也開始慢慢了解資本世界的運作，所以這也是投資ETF有趣的地方，那麼四月份漲跌幅最劇烈的有哪些ETF，趁著月底將至，一起來看看近一個月的排行吧。

近一個月漲最多：下跌就是最大的利多

再來看看漲幅前五高的排名，清一色就是短債加上中國市場，陸股真的就是一句話，下跌就是「最大的利多」，跟陸股有關係的是國泰中國A50（00636）上漲2.59%，另外元大寶滬深也是一樣，主要是投資陸股指數，所以上漲1.78%也是合理。其實市場動亂，巴菲特也有玩過一次短債，原因是短債行情比較快，遇到突然的股市利空時，想避險，這種短債避險的反應也比較快。

近一個月下殺最慘：主要都是科技相關

從下殺最多前五名來看，一線排下來都是科技股，殺最慘的是富邦NASDAQ正2，因為這是做多兩倍槓桿，所以下跌13.63%。你也知道科技股特性就是這樣，人來瘋就是一直飆漲，但是一個戰爭或通膨壓不住時，說殺就殺。

再來是國泰數位支付服務00909，這個之前我也提過，主要成分股就是持有大量比特幣的微策略（MSTR），光是一個月就殺到將近三成，也難怪這檔ETF殺到13.11%。

接著是國泰智能電動車00893及國泰費城半導體00830，雖然指數組成的邏輯不同，但兩檔主力持股都是NVIDIA，所以當然也跟著被殺。

最後是上個月很夯的中信上游半導體00941，在00939、00940申購浪潮之下，00941是當時最熱門的ETF之一，因為科技股一直上漲，這檔持有全世界半導體龍頭股的ETF，當然持續受惠而大漲，不過隨著AI概念股下殺及國際動盪加劇，00941近一個月也跟著被殺到臉綠綠。

回到ETF投資策略，本來就已經定期定額的，那就維持這個策略，畢竟資本市場裡面你也知道的，很多系統性風險是無法預測的，包含漲跌行情也是，既然猜不到行情走勢，那就不如持續扣款投資下去。再來就是搭配一些波段切入，好比上面有一些被殺多的科技相關ETF，例如美股行情就是這樣，AI潮、馬斯克或幾大巨頭只要喊個話就大漲，財報不如預期就殺到腰斬，所以只要等到行情或行情出現反彈，這時候就值得切入，好比目前科技股已經被殺個半死，但這也不是單純抄底，用ETF買也不用擔心個股風險，即便套牢也可以等到產業景氣回升。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：四月最抗震的ETF出爐！五月適合抄底的有兩大類型？