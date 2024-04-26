00940、00939、00919…高股息ETF五月大換股！ 他：00878重疊檔數最少
5月高股息ETF大換股...股價「大怒神」？一表全解 如何避開危機
4月ETF除息落幕後，接下來5月高股息ETF即將迎來一波換股潮。
知美發現高股息ETF，大多都在4、5、6月換股，調整成分股很正常；不過現在「9字輩」高股息ETF都在拚高息，結果導致成分股「重疊度」超高。
一起買當然一起漲；如果賣呢？一起跌？，是不是如同「骨牌效應」、股價坐上「大怒神」？
5月一堆9字輩ETF要換股，會不會發生人踩人的情形？投資人就要注意了！
巴菲特說：「風險來自對於自己投資行為的無知。」投資高股息ETF前，你了解成分股嗎？
知美整理5月即將換股的高股息ETF，彼此成分股的重疊檔數如下：
00940 VS. 00939重疊22檔
00940 VS. 00919 重疊19檔
00940 VS. 00878 重疊11檔
00919 VS. 00939 重疊19檔
00919 VS. 00878 重疊7檔
00939 VS. 00878 重疊9檔
從圖表中，可以清楚看到，只有00878與其他ETF的重疊檔數最少，風險當然也較分散！5月大換股影響性當然就比較低。
最近4月底募集的野村00944、群益00946，也都是在5月要換股...
等於是ETF剛上市沒多久，就要進行成分股調整，這部份是能夠創造更高收益、還是單純增加換股成本，就需要投資人自行留意判斷！
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