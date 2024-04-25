00878「複製貼上」股息0.4非常容易！ 完全有本錢再加碼「估5月配0.42元」

4月ETF除息告一段落許多高股息ETF配息都加碼；接下來5月份，換「人氣王」00878要配息了，是不是也能再創新高呢？

知美看了一下00878的淨值組成表，其中股利收入部分有0.59元，資本損益平準金有6.41元。

可想而知00878要「複製貼上」，上次的0.4元配息應該是非常容易，而且完全有本錢再加碼，挑戰讓5月除息超過0.4元；加上現在，都還沒進入台股除權息旺季，之後6~8月還有股息活水再注入。

00878過去100%填息紀錄，讓投資人真實的股息價差兩頭賺！

至於5月有機會配到多少錢？知美先盲猜0.42元。

不知道各位觀眾朋友覺得00878這次5月除息會配多少？

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