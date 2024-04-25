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台積電4月加碼2.4億美元金融債 這檔 ETF 與「護國神山」同行

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
示意圖。聯合報系資料照
示意圖。聯合報系資料照

近期八大公股銀行買賣超排行榜，除了高股息 ETF 外，也出現金融債 ETF，連護國神山台積電（2330）及全球最大主權基金都在買金融債，還持續加碼。

國泰投信 ETF 研究團隊表示，相較小股民本金少，容易掉入「以小搏大」陷阱，看見高配息率就「見息眼開」；而這些大戶法人資金龐大，挑選投資標的時更看重安全性，傾向「以大搏小」用大資金換得穩健收益，故受到政府高度監管、體質幾乎媲美國債的金融債，就成了大戶首選。

攤開台積電財報，持有美國銀行、摩根士丹利、高盛、富國銀行、摩根大通、花旗等10家世界銀行龍頭所發行的債券，且根據台積電重訊，光是今年4月就加碼2.4億美元這些標的。此外，全球最大主權基金-挪威主權基金2023年也投資近140億美元在金融債。

國泰投信 ETF 研究團隊解釋，法人是直接買進個別金融債，對散戶來說投資較不易，但靠 ETF 就能完美解決這個問題，如國泰10Y+金融債（00933B），成分債發行人與台積電上述持債標的相同，等於透過00933B就能與「護國神山」同行，且00933B具有月月配加上收益平準金機制，適合喜歡每月有靈活現金流可運用的退休族或風險趨避者。

00933B規模近新台幣500億元，高達12.5萬人持有，4月截至22日的日均成交量逾4萬張，法人表示，00933B基金規模大、流動性佳，趁著聯準會（Fed）降息前布局，有望先領高息再賺價差。

ETF 台積電

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