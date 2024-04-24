00939、00940皆破發…4月募集的00944與00946挫等？ 專家揭高股息ETF投資重點

台股大盤近期大幅下修，單週下跌超過千點，上週五甚至盤中跌點破千，外資當天賣超857億為歷史第二大，也間接影響到ETF投資人的信心，根據集保統計，截至今年4月12日止，00939有33萬8116名受益人；00940有92萬7205名受益人，合計超過百萬受益人，可見這2檔ETF在國內引起了多大的風潮，但就在台積電法說登場後，兩檔高股息ETF的股價可說是風雲變色，轉瞬就像流沙般逝去。

發行價15元的00939，4月22日收盤價為13.68元，創上市以來新低價。無獨有偶，00940 發行價10元，成立規模達1752億元，4月22日收盤價為9.26元，雙雙跌破發行價，如今4月又有兩檔高股息ETF即將發行，投資人到底該買還是該觀望？台股又怎麼了嗎？今天一次稿清楚。

4月美股財報季襲來

相信大部分的投資人都已經知道，上週在中東衝突與台積電法說的雙重打擊下，台股開低走低幾乎收最低，創下單週大跌千點的紀錄，不禁讓投資人捏了一把冷汗。

而在時序進入4月後，本週投資人不可掉以輕心的是美國各大科技巨頭的財報即將開出，例如微軟、META、特斯拉、GOOGLE等等，預計要到5月中旬以後，財報干擾才會結束，尤其台股與美國科技業連動性高，如果不能繳出預期之外的好成績，恐怕也將對市場造成壓力，以下整理相關重要數據提供讀者追蹤參考。

美股大選歷史慣性

資料來源：Affiance

而配合研究資料來看，在進入到總統大選年時，美國標普500確實很容易在3-5月進入到下跌、盤整階段，上圖兩條曲線就可以看到，市場對不確定性是很敏感的，尤其在大選年總統候選人會是誰？政策路線是什麼？都是市場相當擔心的事情，而當下半年選舉開始底定，市場在沒有其他經濟衝擊的情況較有可能走出強勁表現。

台股籌碼需沉澱

資料來源：財經M平方

那回到台股來看，在狂漲三個月後，台股終於在高檔爆出大量破線長黑，目前來說必須要能看到融資維持率與融資金額減肥才會有比較好的籌碼穩定訊號，但可以發現，上面兩張圖皆顯示出融資餘額與融資維持率都在高位，顯然許多融資都還沒認輸，尤其融資維持率必須要掉到130%以下才會有追繳現象出現，目前也尚未進入到該區間，若搭配股市玄學的PTT畢業文數量來看，確實都還沒進入到築底的時間，少年股神仍在市場橫衝直撞。

總結來看，台股、美股在狂漲三個月的現在，股市位階真的不算太低，而在四月正式開啟美國財報季與台積電法說的關鍵時刻，上述兩條主旋律必然要超乎市場的預期才可以，而台積電已經讓市場稍微冷卻下來，如果美股科技巨頭財報只能做到符合預期甚至出現下修，那對市場就會是巨大的回調壓力。

00946、00943高股息投資重點在買進時機

那說了這麼多，是不是代表4月發行的高股息ETF通通都要皮皮挫了呢？其實不管是00946群益科技高息成長ETF還是00943兆豐台灣電子成長高息等權重ETF，兩者在選股邏輯上同步著重在企業獲利與配息能力上，且都有納入價值投資與科技產業的選股邏輯，算是中長線持有的高股息ETF類型，對於投資人來講，重點還是要放在買進時機與分批佈局上。

如果說第一季的高股息之亂已經給投資人演示了兩次破發，這一次到來的兩檔高股息ETF，投資人就更該做好分批佈局的打算，要知道這類高股息的價值並不會因為股價破發而有所改變，只要台股能持續向上，走出一個長多格局，不管現在股價殺得多低，有一天都會站回來甚至創下新高。

舉例來說2021年台股也曾經在疫情二度爆發後快速下殺千點以上，甚至有盤中下殺1400點的紀錄過，不過在利空過去後，由於仍然反映整體經濟向上的趨勢，台股再次突破長黑高點，最終創下新高，如今時空背景來到停止升息尾端，中經院還上調台灣GDP，若在沒有更多利空刺激的環境下，台股沒有理由不收復這些跌點，謹記「台股的長期成長潛力」才是這些高股息ETF的主戰場，短期逆風反而可以讓該類ETF的殖利率更高更誘人，投資人只需耐心等待而已。

原文出處：股股知識庫_00940、00939全數破發：2 檔 4 月發行高股息ETF皮皮挫

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