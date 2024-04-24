領00878股息要繳稅…知道能減免甚至退稅嗎？ 達人教戰：從收益分配書看

下個月（五月）就是報稅月，你準備好了嗎？存股族領股息要繳稅，但也可以藉此減稅甚至退稅喔！

這樣的好康，非常值得來探討一下，我們以00878為範例來了解。

綜所稅檢核表

從雷龍的111年度綜所稅檢核表分析，有關00878（國泰永續高股息）所得資料有兩筆，分別為「利息所得」與「營利所得」，利息所得金額為3元，歸在「儲蓄投資特別扣除額」種類；營利所得金額為9,220元，列在「股利及盈餘合計金額」。

計算公式

股利及盈餘「可抵減稅額」=「股利及盈餘合計金額」X「抵減率」

抵減率為8.5% 每一申報戶上限8萬元

雷龍的00878可抵減稅額=9,220X8.5%=783元，代表00878可以幫雷龍減稅783元。

00878收益分配通知書

雷龍是從第二季開始參與除息，加上00878是季配息ETF，所以共領了三次股息。

從「收益分配通知書」得知，00878每季配息來源不盡相同，其中「54C境內股利所得」為「營利所得」類別，三季加總後為9,220元，「5A境內金融業利息所得」為「利息所得」類別，只有第四季出現計1筆共3元，上述兩種股息來源為「綜所稅檢核表」所得資料會出現的所得類別，也就是會影響所得稅計算的因素。

哪些可以減稅

「54C境內股利所得」列為「營利所得」，是影響股利及盈餘可抵減稅額的直接因素；「5A境內金融業利息所得」歸在「儲蓄投資特別扣除額」種類，利息所得在27萬限額內可予減除，減少所得總額，進而降低應納稅額；而「76W財產交易（國內）所得」與「收益平準金」不列入綜所稅的所得類別，故無需繳稅、也無法減稅。

這樣還可以退稅

股利所得與綜合所得總額合併申報，若適用5%稅率級距，享有8.5%抵減稅額，如同存股族有3.5%稅額差額，存股兼賺稅差。 股利「可抵減稅額」減「應納稅額」後有餘額，餘額部分可退稅， 全年股利金額94萬元以下，可全額享有抵減稅額。

領股息減稅是存股族的小確幸，小資雷龍享受3.5%的抵減稅額差額，也期待全年股利超過94萬那天到來，屆時享受的就是股利太多的甜蜜負擔。

雷龍非專業稅務人員，如有錯誤請以國稅局資料為主。

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