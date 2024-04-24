高息ETF募集熱 成分股夯
高股息ETF募集潮現正發酵中。22日起一共有三檔高股息ETF/基金展開募集，野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）、群益台灣科技高息成長ETF（00946）兩檔今（24）日為最後募集日，有望再催起一波買氣；兩檔ETF前十大成分股重疊股聯發科、聯詠、力成、漢唐有望迎資金活水。
野村臺灣趨勢動能高股息ETF追蹤指數預擬前十大持股（截至2月29日）為：群光2.88%、力成2.81%、聯發科2.77%、聯詠2.75%、長榮綱2.72%、鈊象2.7%、漢唐2.70%、神基2.69%、亞翔2.65%、新普2.53%。
群益台灣科技高息成長ETF追蹤指數的預擬前十大持股（截至2月29日）為：聯發科10%、瑞昱10%、聯詠9.95%、日月光投控9.11%、聯電8.14%、鴻海7.71%、世界3.24%、力成3.18%、漢唐2.7%、瑞儀2.67%。
兩檔ETF前十大成分股中，包含聯發科、聯詠、力成、漢唐是重疊股，在股市震盪、市場膠著的情況下，ETF成分股將有望在籌碼面更具強力的下檔支撐。
市場高度關注4月ETF募集情況。其中，兩檔債券ETF已揭曉，4月10日成立台新美A公司債20+ETF募集約96億元、4月22日成立凱基美國非投等債ETF募資約26億元。
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