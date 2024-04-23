兩檔台股ETF 人氣熱

今年以來受益人數呈現周周增的台股ETF有兩檔，分別是群益台灣精選高息ETF（00919）及富邦臺灣中小；此外，3月20日及4月1日掛牌的統一台灣高息動能、元大台灣價值高息兩檔，受益人數自成立以來也呈現周周增長的態勢。

00919為季配息，挾帶著前四次10%的高配息與填息率百分百的光環，配息高水準又穩定，今年以來持續受許多投資人青睞，增加了33.2萬位受益人數，是不含新成立ETF中，今年來受益人增加最多的ETF，總受益人數也來到76.6萬人，持續向百萬大關邁進。以今年來含息報酬率來看，漲幅9.45%也居冠，是台股ETF的人氣績效雙冠王。

今年來受益人周周增的台股ETF

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，近期台股因降息延後、中東戰事讓指數、籌碼、評價皆回檔修正，AI、半導體復甦、訂單回補庫存等效益使基本面仍有支撐，景氣燈號維持綠燈，但地緣政治風險不確定性高，台股可逢低分批布局，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

投資建議上，謝明志建議存股族可趁大盤漲多拉回時，用更低的成本，加速累積張數。

根據投信投顧公會2019至2023年各年度12月委託台大教授評比的基金績效表顯示，首檔以中小型股為主的台股ETF—富邦臺灣中小，成立五年多以來，無論台股多空，每年度當年報酬率皆打敗台灣加權指數及同類型ETF績效平均。

富邦臺灣中小經理人蘇筱婷指出，這檔國內首見採用動能因子選股邏輯的台股ETF，以「α+β」的策略兼顧選股與績效。

由於中小型股普遍波動性較大，儘管台股多頭時可能漲得較快，台股空頭時也可能跌得更兇。蘇筱婷表示，富邦臺灣中小投資50檔中小型股，風險相較投資個股更為分散，若採取定期定額加上逢低加碼，加上持之以恆，長期下來通常有不錯的成果。

此外，統一台灣高息動能、元大台灣價值高息兩檔ETF發行時引發市場話題，兩檔合計吸金逾2,000億元，雖然掛牌後逢台股拉回修正而跌破發行價，投資人卻不減反增，自成立以來受益人也是周周增。