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想買市值型⋯0050、006208、 00922怎選？網一面倒推「它」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買市值型股票。聯合報系資料照/記者余承翰攝影
網友想買市值型股票。聯合報系資料照/記者余承翰攝影

近期台股不穩定，大盤股價下跌，不少人趁此機會建倉。有網友考慮逢低買進市值型ETF，但無法決定要選擇0050、006208、 00922哪一檔標的，其他人則建議選擇006208，主因是0050內扣費用高、00922不是市值型ETF等。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他目前手上持有六張00878，均價21.29元；三張00919，均價22.86元。近期打算買進市值型ETF，而0050、006208、 00922三檔標的都各有優點，雖成交量差異不大，但0050規模較大、股價較高；006208等於平價版0050；00922近期表現佳，但成立時間短，規模小。他好奇，「比較推薦哪一個？想趁最近下跌的時候買一些，但拿不定主意」。

其他人則留言「006208》0050」、「00922不是市值型你可以排除。個人選擇006208>0050，因為內扣較低」、「先把0050扣掉，元大內扣比較高，不要給他賺，006208對散戶規模也夠大了，不用怕流動性問題」、「你的風險承擔高嗎？如果會一直盯著漲或跌，拿不住股票，那高股息比較適合你，如果不會因為短期的得失很糾結的話可以定期定額006208+0056」。

還有人留言「就第一代006208跟0050來講，追蹤的是同一個指數，但006208在2017年後調降內扣費用後，績效一直以來都贏過0050，價值投資者、指數化投資、5年10年以上長期持有⋯台股只推006208，美股推voo vt vti」。

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