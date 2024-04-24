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股市小白買006208＋00935 網曝「這2種」搭配更好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論存股搭配。聯合報系資料照
網友討論存股搭配。聯合報系資料照

投資標的選擇很重要，將決定所面臨的報酬及風險。有股市新手投資006208、00935，其他人建議，兩檔標的成分股重疊性高，建議二擇一，或是改買006208及00733。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他從三月開始買股，目前投資006208、00935，股市分別為120股、325股，帳面虧損3%、2%。他表示，他目前是學生，本金不多，打算慢慢存股，他好奇問「這個配置可以嗎？」

其他人則留言「台股前50大有非常多電子、科技股，而你另一檔科技50就會有很大的比例跟富邦台成分股重疊，等於你只買了一檔ETF，這樣波動會比較大，因為兩檔成分股中的電子股波動本身就大，建議二擇一，或把其中一檔換成別的標的」、「兩種選擇，單一006208；吃全部市場006208+00733」。

還有人留言「資金很小我認為定投6208就好，閒錢留著自己擇時加碼6208」、「16000領出來犒賞或投資自己，本金小玩股票意義不大」、「我就是這樣，目前6028跟935配置約6:4」、「這根本我，我也是三月剛踏入股市 定期定額6208，閒錢935，一起加油」。

006208富邦台50 00935野村臺灣新科技50 Dcard ETF 台股 成分股

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