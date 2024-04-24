他花20萬買00919⋯才賠7千就焦慮想賣！網籲：退出股市

ETF適合長期投資，報酬率會隨投資時間越長而提高，逢低買進也能使成本下降。不過有網友投資20萬元買進00919，對於7000元的虧損卻相當在意，直言「很焦慮」。其他人則傻眼表示，高股息ETF根本不需要止損，如果買股心態錯誤，不如乾脆退出股市。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他投資約20萬元買進00919，目前虧損3.31%、7306元，他表示，越看越焦慮，擔心還會繼續下跌，現在也沒有閒錢加碼，「有需要賣掉止損一下嗎？還是繼續放著會漲回來呢？」

其他人則留言「建議賣一賣然後退出股市」、「高股息到底要止什麼損」、「我只有聽過人家嫌太高買不下手，整天都在想他趕快跌下來才可以買，為什麼你的心態是恐慌的？才3%你就受不了噢？個股怎麼辦」、「ETF越低越買，個股再來考慮止損」、「70張買均價25.29的路過，安慰一下你，etf放長期不用怕，定期定額就行，等配息成本又會降低，再留些子彈，配息後是個好買點」。

另也有人留言「我已經獲利了結了，最近股災嚴重，賣感覺比較好，最近都超不穩定」、「先想想你買進的理由吧，如果是存股就是放著領息，逢低加碼，如果是要做價差你選錯標的了」、「不買或加碼，兩種選擇，不要賣就不會賠」、「ETF本來就長期的，要不要跌下來加碼，看你手邊閒錢多寡」、「要搞懂自己存股的心態目標，如果會怕可以減少定期定額，或是不再買」。