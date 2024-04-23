00944強勢高息股何時買都合適！ 老牛：任一時間或下跌進場平均表現比大盤好
00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF
加權指數從萬2漲到2萬點，股價越高，越買不下手？
3招教你做判斷：
資金配置很重要：賣出波段部位投入價值股
順勢交易不猜頭：搭著順風車一路向北走
挑選強勢高息股：漲勢賺價差、跌勢求抗跌
抓住「強勢+高息」= 漲時重勢、跌時重質！
00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF
相關日期：募集時間4/22-4/24，預計5月掛牌上市，預計首次除息月份為今年7月、領息月份最快為8月！
相關價格：發行價格15元，經理費每年0.4%、保管費每年0.035%。
ETF特色：00944身兼人氣標配雙引擎「月配息機制」+「收益平準金」，「趨勢動能x高息」策略一把抓，首創高股息篩選新標準！
強勢高息股 何時買都合適
所追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」，根據歷史回測，「任一時間進場、只要下跌就進場」兩者平均表現，均優於「加權指數」，市場多空變化贏面都大！
漲時重勢；跌時重質
三大特色一把抓
終極強勢股：動能指標精準挑選
鎖定高股息：預測隔年高配息潛力
持股低重疊：具備獨創篩選方式
聚焦強勢&瞄準高息
「臺灣趨勢動能高股息指數」一年調整兩次成分股
聚焦高利強勢股：5月挑選當前股利率較高的資優生。
瞄準隔年高息潛力股：11月依近3年平均現金股利發放率，提早瞄準明年具有潛力的高息股！
存高息股 分散風險很重要
00944選股邏輯獨特於現行高股息ETF，重複率低更能避免團進團出，另外50檔個股權重目前平均都小於3%，更能有效分散風險。
強勢高息股 月配息機制
00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF
月配息機制，精準挑強勢，發行價格15元！
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