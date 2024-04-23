00944強勢高息股何時買都合適！ 老牛：任一時間或下跌進場平均表現比大盤好

00940之亂引起全台熱議，先前傳出有民眾為了申購而抵押房子、解除定存，後來引發券商消化不良，最後民眾成立自救會，集思廣益股票崩跌的解套方法。不過日前有網友好奇拋問「00940有機會靠配息一次回本嗎？」

2024-04-23 15:40