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00944強勢高息股何時買都合適！ 老牛：任一時間或下跌進場平均表現比大盤好

聯合新聞網／ 股海老牛
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF

加權指數從萬2漲到2萬點，股價越高，越買不下手？

3招教你做判斷：

資金配置很重要：賣出波段部位投入價值股

順勢交易不猜頭：搭著順風車一路向北走

挑選強勢高息股：漲﻿勢賺價差、跌勢求抗跌

抓住「強勢+高息」= 漲時重勢、跌時重質！

00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF

相關日期：募集時間4/22-4/24，預計5月掛牌上市，預計首次除息月份為今年7月、領息月份最快為8月！

相關價格：發行價格15元，經理費每年0.4%、保管費每年0.035%。

ETF特色：00944身兼人氣標配雙引擎「月配息機制」+「收益平準金」，「趨勢動能x高息」策略一把抓，首創高股息篩選新標準！

強勢高息股 何時買都合適

所追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」，根據歷史回測，「任一時間進場、只要下跌就進場」兩者平均表現，均優於「加權指數」，市場多空變化贏面都大！

漲時重勢；跌時重質

三大特色一把抓

終極強勢股：動能指標精準挑選

鎖定高股息：預測隔年高配息潛力

持股低重疊：具備獨創篩選方式

聚焦強勢&瞄準高息

「臺灣趨勢動能高股息指數」一年調整兩次成分股

聚焦高利強勢股：5月挑選當前股利率﻿較高的資優生。

瞄準隔年高息潛力股：11月依近3年平均現﻿金股利發放率，提早瞄準明年具有潛力的高息股！

存高息股 分散風險很重要

00944選股邏輯獨特於現行高股息ETF，重複率低更能避免團進團出，另外50檔個股權重目前平均都小於3%，更能有效分散風險。

強勢高息股 月配息機制

00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF

月配息機制，精準挑強勢，發行價格15元！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 月配息

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