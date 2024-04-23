00944的動能跟00939有何差別？ 300檔挑選成分股…另一是選後調比重！

編按：原文發文時間為4月22日

台股愛的迫降（高檔急跌700多點）後，還適合存股嗎？

今（22日）天是00944野村趨勢動能高息ETF開始募集的日子，相關資訊如下：

募集期間04／22-04／24 發行價15元 月配息機制 有收益平準金 特色是「動能選股」

上週遇到大盤急速修正，震盪幅度變大，還適合存股嗎？會不會有波動過大的風險？

老實說，這還是要回到投資標的本身的選股邏輯，以00944來說，因為是「動能」和「價值」是同時評估，「50%股價動能指標＋50%的股利指標」，所以基本上會避開那些「沒有基本面就莫名暴漲暴跌的個股」並降低淨值忽高忽低的持有風險，以追蹤指數回測的績效圖來看，強勢高息股修正時有「起跌晚+領先創高」的特性！

比較特別的是，00944所追蹤的指數：臺灣趨勢動能高股息指數是臺灣目前首檔透過「股價動能」與「股利息收」的雙篩選指標，因此股價具備正向趨勢動能股票，有機會在上漲時可望領先、在下跌時有機會相對抗跌，另外加上較高股息的緩衝效果，因此在多空市況下均有望領漲抗跌，這項特性適合中長期投資人或存股族。

最後，00944所追蹤的指數是用獨特的方法論（Methodology）來為台股投資人追求息利雙贏的機會，若近期台股繼續出現拉回，不妨留意中長期進場布局的收益機會，下圖僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

孫太認為今天開始募集的00944提出了一個嶄新的「動能選股」因子，讓很多網友都相當期待：

一來，是因為00944與其他熱門的高股息ETF成分股重複度不高，具有一定的互補性； 二來，00944的動能則是用來選股，而00939的動能是用來篩選成分股的比重，2者對於動能指標的運用有本質上的差異。

結論，孫太整理完上述資訊後，發現主打「動能選股」的高股息ETF，竟然能將投資市場上發動的主流族群以及概念股都網羅在內，白話來說，就是有辦法做到高股息跟成長性『兩者全都要』的境界，讓原本高股息ETF這類型的選股邏輯，產生不同的樣貌和補強，讓我們持續觀察指數的歷史數據「起跌晚+領先創高」的紀錄是否會被印證，除了產生鯰魚效應之外，後續的表現很有可能掀起另一個高股息ETF旋風，說實話，連孫太都頗期待 00944掛牌上市後的表現。以上整理資訊提供給粉絲們參考。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。