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直播／第5波內閣人事公布！羅文嘉、史哲入列 農業部長陳駿季真除

昨天傍晚是起始點！15小時近200震 氣象署曝未來「規模7以上」地震機率

內閣第5波名單出爐！羅文嘉、史哲入列 農業部長陳駿季真除

00878、00919、00929、0050、0056選誰好？ 1年跟拉長10年來看「績效結果不同」

聯合新聞網／ 理財水男孩
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

編按：原文發文時間為3月27日

靈魂大拷問，你是要高股息ETF；還是要市值型ETF？

最近市場很熱，投信趁機推出很多高股息ETF，例如：00940、00941、00939...引起申購潮。

用數據來看的話：

1年績效：高股息獲勝

10年績效：市值型獲勝

高股息vs市值型，都幾？

高股息

適合退休人士，需要每個月或定期穩定的現金流

缺點：就是相對報酬比較低（時間拉長來看）

市值型

適合年輕族群，有本業有穩定的現金流的人

可以忍受過程中的漲漲跌跌，並且愛好較高報酬的人

缺點：是如果剛好需要一筆資金的時候市場剛好表現很差

那麼，你就可能需要賣在相對低點了

做自己最舒服的選擇，如果你不同意我的想法；那麼，你一定是對的。

◎本文內容已獲 理財水男孩 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 市值型

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