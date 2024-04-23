00878、00919、00929、0050、0056選誰好？ 1年跟拉長10年來看「績效結果不同」
編按：原文發文時間為3月27日
靈魂大拷問，你是要高股息ETF；還是要市值型ETF？
最近市場很熱，投信趁機推出很多高股息ETF，例如：00940、00941、00939...引起申購潮。
用數據來看的話：
1年績效：高股息獲勝
10年績效：市值型獲勝
高股息vs市值型，都幾？
高股息
適合退休人士，需要每個月或定期穩定的現金流
缺點：就是相對報酬比較低（時間拉長來看）
市值型
適合年輕族群，有本業有穩定的現金流的人
可以忍受過程中的漲漲跌跌，並且愛好較高報酬的人
缺點：是如果剛好需要一筆資金的時候市場剛好表現很差
那麼，你就可能需要賣在相對低點了
做自己最舒服的選擇，如果你不同意我的想法；那麼，你一定是對的。
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