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14檔高息ETF股價探波段新低 現低接買盤

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股跌跌不休，連帶存股族高度關注的高息ETF也紛紛走弱。圖／聯合報系資料照片
台股跌跌不休，連帶存股族高度關注的高息ETF也紛紛走弱。圖／聯合報系資料照片

台股跌跌不休，連帶存股族高度關注的高息ETF也紛紛走弱，如群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）等14檔昨（22）日收盤均探波段新低。不過，高息ETF投資人向來有愈跌愈買的操作特性，盤面多數高息ETF均呈現溢價、且這兩日整體淨申購逾200億元，意味著低接買氣仍大於停損賣壓。

目前台股市場中，計有19檔高息ETF，其中，昨日收盤探本波拉回新低的有：群益半導體收益、統一台灣高息動能、群益台灣精選高息、永豐ESG低碳高息、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、兆豐永續高息等權、富邦台灣優質高息、元大高股息、國泰永續高股息、大華優利高填息30、中信成長高股息、凱基優選高股息30、富邦特選高股息30等共計14檔。

而五檔逆勢收紅的ETF則為：國泰股利精選30、永豐優息存股、復華富時高息低波、元大台灣高息低波、以及台新永續高息中小。拉長至4月以來含息價格表現，永豐優息存股因僅投資非電股，反而逆勢上漲0.4%，國泰股利精選30及元大台灣高息低波因選股納入低波特性，兩檔目前月線持平，表現抗跌。

不過，由於半導體為這波下跌重災區，導致群益半導體收益4月以來跌幅超過8%、統一台灣高息動能及元大台灣價值高息跌幅也超過7%，跌幅逾6%有群益台灣精選高息和復華台灣科技優息，至於國泰永續高股息、元大高股息、中信成長高股息、富邦特選高股息30、以及永豐ESG低碳高息等跌幅都在5%以上，跌幅都超過大盤的4.3%。

台股接連大跌，不但提供檢視手中部位的好機會，也是逢低進場的好時機。以這兩日高息ETF資金動向來看，整體淨流入約230億元，其中，僅復華台灣科技優息淨申購金額約102億元、元大高股息也有超過33億元、20億元以上有元大台灣價值高息、群益台灣精選高息及國泰永續高股息，統一台灣高息動能也超過10億元，意味現階段大多數投資人仍傾向於逢低承接，繼續堅持存高息ETF的信念。


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