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科技股反彈+中東局勢緩和 道指漲逾250點 史指那指中止6連跌

一夜83震！氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

股票型ETF 人氣火熱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

聯準會多名官員重申不急於降息，即使是最鴿派的古斯比（Austan Goolsbee）也開始轉鷹，再加上半導體股利空頻傳、中東地緣政治緊張情勢升溫，過去一周股、債市均下滑，但從資金流向看，股票型ETF仍獲得逾70億美元的資金淨流入。

根據彭博截至4月22日的數據顯示，過去一周整體股票型ETF仍獲得70.05億美元的資金淨流入，其中，光美國一個市場就吸金了84.25億美元，顯示投資人仍在美股下跌之際進場承接，而日本、歐洲市場也有3.63億、0.61億美元資金流入，但中國、全球、新興市場等股市均出現超過10億美元的資金淨流出，亞太和拉美市場也有小幅資金流出。

在產業ETF部分，近周淨流入前三大產業為金融、工業、能源；淨流出金額最高的產業為原物料，其次為非核心消費、科技。

富蘭克林證券投顧表示，全球股市近周出現較大回檔，本周將聚焦大型科技股財報、聯準會最重視的PCE通膨，將扮演科技股能否止跌回穩及美債殖利率走勢的關鍵。

股市部分著眼於美股短線急跌後技術面接近超賣區，隨時有跌深反彈機會，但技術面轉弱下仍需時間休養生息，類股輪動有助收斂股市跌幅。建議採取分批加碼及大額定期定額策略。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，鑒於近期市場不確定性多，美股企業財報與營運展望也需時間觀察消化，在波動風險考量下，建議投資人以多重資產策略來因應，透過多元產業配置來降低投資組合波動，包括科技、非核心消費、醫療保健等可持續關注。

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