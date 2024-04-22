00878下個月她預估配發0.42元…本來更高？ 孫太：大跌保守一點

編按：原文發文時間為4月19日

除了慘烈，我想不到其他形容詞了...

今（19日）天的盤勢應該出現了許多心情，箇中滋味無比複雜，前幾天看到跌500多點，今天也一度看到跌1,000多點！上沖下洗猶如雲霄飛車！

基本上，ETF的股價不會跌到消失，但足以跌到讓信心消失，這次回檔修正會多久？幅度會到哪？孫太不知道，但這是一次很好檢視自己手中持股和籌碼的好機會...

而孫太也很慶幸自己維持近半年的核心持股調整計畫在這2次大跌以前幾乎都已經完成了，優點是幾乎調節在相對高點，但缺點是也增持買在相對高點啦！

只是還好在2萬點以上時保留了許多現金，目前調整幾乎抵定，「3高股息」+「1債券」，以平均穩定每個月現金流為主。

最後，只要你一直「身處於股市中」，不論你存的是市值型 or 高股息，你都一定會反覆遭遇到類似的狀況，這是存股過程中必經的路程，要嘛懂得調適，要嘛要有因應的做法！

存股不代表100%全勝，還是有可能會出現帳損的時候，所以進場的時機點和資金分配都是很重要的事情！而財商和資金配置就是要讓你在修正期時依然可以「息照領+飯照吃+覺照睡」，畢竟，吃得飽、睡得好，存股才能沒煩惱。

最後！下個月又輪回到孫太持股最多的核心ETF-00878要公布配息啦！不免俗地又要來預估一下，原本孫太預估要配發0.45的，但最近幾天大盤大跌成這樣，保守一點，估0.42好了。

突然覺得...股東會發公園套件組的公司，是不是有先見之明。

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