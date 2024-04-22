債券ETF不再悲觀的「4個理由」！ 專家揭歷史數據：要低點布局把握3、4、5月

16日晚鮑威爾又發話潑了市場冷水，他說「第一季的通膨給聯準會在今年是否降息帶來了新的不確定性」。FED民間翻譯官Nick Timiraos表示，通膨數據連3個月強於預期，FED態度已出現轉變，可能打破聯準會降息的希望。

結果美債殖利率直接衝上近期新高，今天一票債券ETF創去年底以來新低。

雖然我自己不買債券ETF，不過剛好專欄早上寫了一些相關內容，如果有投資債券ETF的版友應該會感興趣，所以擷取幾項觀點跟大家分享。

1.本來市場預期今年要降息3次，不過這項預期現在已經開始改變了，目前討論的是「年內降息2次」與「不降息」的可能。

2.目前公債殖利率已經超過標普500的平均殖利率了，意思是站在純領息的角度，如果不考慮價差，確實投入債券能拿到比股票更高的殖利率，風險還更低。但納入價差的總報酬嘛...就不好說了

3.現在市場擔心的是會不會FED不僅不降息，反而要升息？其實關鍵指標就看通膨，如果沒有回升到4.5%以上，使得實質利率趨近於零或轉為負值，這條路線基本不用擔心。但是過去 2個月，CPI 月增率都達到0.4%，美銀做了一項恐怖預期， 如果按這趨勢持續往下走，到 11月通膨將達4.8%，真要照這劇本走就有可能會轉為升息。不過現在談論也還算太早。

4.只要逢美國大選年，通常越靠近選舉時間，市場也會預期候選人為了選票而採用更為寬鬆的貨幣環境。就過去歷史數據統計，儘管3、4、5月份殖利率常常都是往上竄的，但是6月之後整體債券殖利率平均表現反而是一路跌到年底，持有債券商品倒是可以期待。

所以結論，這個時間點要買債券ETF其實也不是不行，起碼相較去年底，目前價格算是更有吸引力一些。唯一的缺點，就是不確定要等多久。

這也是我比較喜歡股票型商品的原因，畢竟我們從名字就看的出來。

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