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大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

科技高息ETF 錢景亮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股過去十年績效
台股過去十年績效

近期台股在創高後，在地緣政治風險拉高，再加上台積電法說會失靈，市場投資情緒趨於謹慎保守下，大盤出現回檔，但長期仍將回歸基本面。法人表示，全球AI科技趨勢仍如火如荼發展，台灣科技業持續受惠，並同步提升配息能力，投資人不妨留意科技高息基金或ETF布局機會。

投信法人表示，雖然在地緣政治不確定性的干擾之下，台股波動度增加，不過長期來看，地緣政治因素對金融市場的趨勢影響性多為短暫，故投資終將回歸基本面判斷。現階段台股基本面對行情仍有所支撐，短期回檔創造長線布局的買點。

從基本面來看，投信認為台股基本面仍有支撐，因景氣燈號維持綠燈，電子業景氣更率先重返擴張，3月電子暨光學製造業PMI重返50以上，而經驗顯示，當電子暨光學製造業PMI重返50以上，後三月、六月、一年台股表現亮眼，電子股自然表現更勝大盤，平均漲幅分別近5.5%、16.9%、24.1%，現階段可說是進場布局好時機，投資人也可善用科技高息ETF來介入，暨掌握科技業復甦成長行情，還兼顧存股收益需求。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益指出，台股再創高後因國際政經影響拉回，然科技業復甦腳步仍延續，特別全球AI發展之下，相關商機衍生為台灣科技業挹注成長動能，其中包括晶片設計、先進製造與封裝、伺服器等商機可期。

台股 基本面

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