ETF募集及換股旺季報到 台股5月添變數

ETF投資熱潮席捲，成為台股今年重要動能，進入5月，包括群益台灣科技高息成長（00946）、野村台灣趨勢動能高股息（00944）等新募集ETF準備進場，將為台股注入新動能；另外5月也將進入ETF換股的高峰期，將牽動龐大資金位移，恐為台股增添更大變數。

包括00946、00944等兩檔高股息ETF，4月22日將同步展開募集，另外同天開募的還有復華台灣科技高股息基金，雖然是共同基金、非ETF，但同樣鎖定高股息題材。3檔高股息基金明天同步開募，資金到位後，預計5月初開始進場，將為台股帶來新的資金動能。

群益台灣科技高息成長ETF和復華台灣科技高股息基金，分別是去年熱賣的群益台灣精選高息（00919）與復華台灣科技優息（00929）的姊妹作；野村台灣趨勢動能高股息ETF則是首檔外資投信發行的台股高息ETF。3檔新基金未演先轟動，有望再度炒熱市場氣氛。

另外，5月也將進入ETF換股旺季， 台灣指數公司上週公告指數成分股定期審核結果，其中8檔ETF，除了中信台灣智慧50成分股維持不變，其它包含國泰台灣5G+、富邦特選高股息30、中信成長高股息、富邦台灣中小、野村台灣新科技50、FT台灣SMART、中信上櫃ESG 30等7檔ETF都有成分股調整。其中像是富邦台灣中小ETF，50檔成分股中，新增及刪除各46檔，等於換股比率高達92%。

基金專家提醒，這只是第1波，包括元大台灣價值高息ETF（00940）在內，不少高股息ETF選擇在5月和11月進行換股，接下來準備進入換股高峰期。

由於過去1年台灣掀起高股息ETF投資熱，高息ETF檔數快速累積，且規模持續增加。而這些高息ETF主要是根據上市公司去年發放股利情況去做排序，許多成分股雷同，接下來換股，會根據今年最新的股利發放情形去做調整，將牽動龐大資金位移，恐為台股增添更大變數。