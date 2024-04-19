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22元以下的00878好香…大跌才更要狂撿！ 網PO對帳單：加碼近百張

聯合新聞網／ 張家麒
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股19日跌破2萬點大關，盤中更一度跌逾千點。主因應該是疑似以色列回擊伊朗，全球都害怕中東的戰事擴大，不光只是台股，連同美股及日、韓股都出現大跌，恐慌性的殺盤。

一片血流成河之下，不過對於長期存股的群族來說，看見一片綠油油都興奮了起來，紛紛把握時機「逢低加碼」，有網友就在國泰永續高股息（00878）臉書社團曬出對帳單，表示自己加碼了近百張，底下網友也紛紛表示贊同，分享自己也加碼了，趁現在進場還可拉高下個月配息殖利率。

近期大盤突破兩萬點的高點下，國泰永續高股息（00878）已經許久未出現過22元以下價位，趁著台股盤中一度大跌逾千點，高股息ETF全數綠油油的情況下...

該網友果斷00878加碼近百張，成為「別人恐懼時我貪婪」的絕佳示範，這正是長期存股的正確心態。

加上00878下個月將迎來除息，趁著此時的相對低點加碼，可拉高配息殖利率，根據00878過去幾季配息紀錄來看，配息金額有逐漸向上成長的趨勢，因此也好下個月配息金額再創高，帶給投資人驚喜。

00878國泰永續高股息 ETF 以色列 伊朗 季配息

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