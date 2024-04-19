00929配息加碼54％…Cover生魚片漲價的46％！ 存股人：一定要投資因為薪水不漲
為什麼你一定要投資
如果，如果雪倫沒有記錯的話，第一次買好巿多生魚片是329元（如果記錯，歡迎更正哦），最近一次買是479元，漲幅46％...我的媽啊！
我就問這五年，我們的薪水有沒有漲到20%，真的是萬物齊漲，唯有薪水沒什麼漲！
前不久去台南小旅行，被一小時停車費120元嚇到，回到台北去好巿多買個鮭魚生魚片也被價格嚇到，實在也太沒用了...
話說，以前買生魚片跟好巿多的廚房說中間不放芥末，他們可以幫忙客製，現在漲價了，客製服務反而沒了！
還好00929這次公告配息0.2元，比我預期的0.13元，多了約54％；咦...這配息的漲幅COVER 生魚片的漲幅好像還可以，讓我吃起來比較沒有那麼心疼。
雪倫目前持有51張00929，持有平均成本16.85元，獲利約24.4%（不含這二天加碼的張數，因為都被借券走了，現在無法得知帳上平均成本）為了省匯費，還線上開富邦銀戶頭，目前打算再持續買進想撿便宜的雪友可以趁下跌或是在除息後4/23布局，如果想參加配息，用股息Cover生魚片可以在4/22布局。
這次00929配息雪倫可以領到10,200元，Cover鮭魚生魚片21盒，或是可以買好巿多牛小排。
或是像今天帶爸媽到金山老街走走吃金山鵝肉，雪倫是可以簡單生活，但好巿多的物價連年漲啊，都收黑卡會費，再漲下去，雪友還會覺得辦卡划算嗎？
話說復華投信最近要推出一檔新基金，也是科技高股息，但不是ETF是基金，大家會好奇嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言