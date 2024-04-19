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00929配息加碼54％…Cover生魚片漲價的46％！ 存股人：一定要投資因為薪水不漲

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。記者季相儒／攝影 季相儒
台股示意圖。記者季相儒／攝影 季相儒

為什麼你一定要投資

如果，如果雪倫沒有記錯的話，第一次買好巿多生魚片是329元（如果記錯，歡迎更正哦），最近一次買是479元，漲幅46％...我的媽啊！

我就問這五年，我們的薪水有沒有漲到20%，真的是萬物齊漲，唯有薪水沒什麼漲！

前不久去台南小旅行，被一小時停車費120元嚇到，回到台北去好巿多買個鮭魚生魚片也被價格嚇到，實在也太沒用了...

話說，以前買生魚片跟好巿多的廚房說中間不放芥末，他們可以幫忙客製，現在漲價了，客製服務反而沒了！

還好00929這次公告配息0.2元，比我預期的0.13元，多了約54％；咦...這配息的漲幅COVER 生魚片的漲幅好像還可以，讓我吃起來比較沒有那麼心疼。

雪倫目前持有51張00929，持有平均成本16.85元，獲利約24.4%（不含這二天加碼的張數，因為都被借券走了，現在無法得知帳上平均成本）為了省匯費，還線上開富邦銀戶頭，目前打算再持續買進想撿便宜的雪友可以趁下跌或是在除息後4/23布局，如果想參加配息，用股息Cover生魚片可以在4/22布局。

這次00929配息雪倫可以領到10,200元，Cover鮭魚生魚片21盒，或是可以買好巿多牛小排。

或是像今天帶爸媽到金山老街走走吃金山鵝肉，雪倫是可以簡單生活，但好巿多的物價連年漲啊，都收黑卡會費，再漲下去，雪友還會覺得辦卡划算嗎？

話說復華投信最近要推出一檔新基金，也是科技高股息，但不是ETF是基金，大家會好奇嗎？

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 物價 薪水 通膨

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