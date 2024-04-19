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00733成分股50換掉46檔、00900換掉19檔！ 專家：是預料中的事情

聯合新聞網／ 雨果
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

「00733、00900 大換血」

昨天公布8檔ETF成分股定審（更動成分股），在今天生效，有幾檔換的比較多的可特別留意一下。

去年表現最好的00733富邦台灣中小，50檔成分股換掉46檔，可說是幾乎全部都換掉了。他的選股邏輯並非是如0051看市值大小來決定誰是中小型企業，而是在排除市值前50大後，再以成交量、週轉率及報酬率等因子找出具成長動能的中小型股票。

50檔成分股一次換掉46檔，這也難怪它的內扣費用會超過2%，而且過去幾年的配息紀錄都不太穩定，常常是不到5%，所以投資這檔ETF的主要目的應該就是要賺它的股價漲幅。

我們看一下00733過去5年的股價表現，拿來與純市值型的中型0051與卓越0050做比較，確實繳出不錯的成績，股價漲幅明顯比0050與0051高出一段，但很明顯的，股價波動也大了許多，長期是否能有較好的表現，是否值得付出超過2%的內扣費用，可以繼續觀察。

另一檔也是大幅調整成分股的是00900富邦特選高股息30，30檔成分股換掉19檔，不過以他的選股特性，大幅換股也是預料中的事情，剛好兩檔都是富邦發行的ETF。而00934（中信成長高股息）是50檔成分股換掉21檔，比例還沒超過一半。

最後還有一檔00905（FT台灣SMART）換掉了43檔，看起來很多，但因為它的成份股有超過100檔，所以比例上還比00934少一些。至於這些大幅換股的績效有沒有比較好，就要長期觀察看看了，但內扣費用就是會反映出交易與管理成本，可看圖表最右邊一欄補充的數字。

備註

00934 中信成長高股息ETF在2023年10月才公開募集，所以內扣總費用只反映2個月的成本。

0093 野村臺灣創新科技50 ETF在2023年11月才上市，所以內扣總費用只反映2個月的成本。

◎本文已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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