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永豐兩檔 ETF 00888、00907公告實際配息金額

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐投信 4 月 ETF 配息資訊(資料來源：整理自永豐投信官網，2024/4/18)
永豐投信 4 月 ETF 配息資訊(資料來源：整理自永豐投信官網，2024/4/18)

永豐投信公布4月即將除息的兩檔股票型ETF實際配息公告，永豐台灣ESG ETF(00888)每單位實際配發0.188元，以及永豐優息存股ETF(00907)每單位實際配發0.141元，投資人只要在4月19日前買進或持有即可參與這次除息機會。

永豐優息存股ETF（00907）基金經理人張怡琳表示，金融股營運相對穩健、股價波動相對小，配發股利的能力也相對強，因此是國內不少投資人喜愛的存股標的。近日國內14家金控公布首季獲利，國內金控集團營運顯著回溫，繳交出優異的成績單，對於今年金融股的股利配發政策持正面態度看待。

張怡琳建議，對於一般投資人來說，ETF是相對方便的投資工具，能夠分散單一個股的風險，協助投資人參與長期資產成長機會。此外，搭配不同篩選邏輯的ETF，如具備長期投資趨勢的永豐ESGETF(00888)搭配以存股領息為目標的永豐優息存股ETF(00907)，兩者組合可以同時擁市場成長契機及股息收入。惟須注意目前大盤來到歷史相對高點，近期國際地緣政治升溫，短期可能面臨震盪風險。

ETF 存股

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