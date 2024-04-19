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八檔ETF 調整成分股

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

臺灣指數公司昨（18）日公布八檔ETF成分股定審，牽動投資市場近千億元資金流動，調整18日交易結束後生效，意即19日起正式啟動，包括國泰台灣5G+（00881）、富邦特選高股息30、中信成長高股息等ETF，掀起本波換股潮。

八檔ETF中，中信臺灣智慧50成分股維持不變，調整成分股的七檔包含國泰台灣5G+、富邦特選高股息30、中信成長高股息、富邦臺灣中小、野村臺灣新科技50、FT臺灣SMART、中信上櫃ESG 30，合計七檔規模近千億元。

八檔台股ETF成分股調整概況
八檔台股ETF成分股調整概況

進一步看換股比率，富邦臺灣中小此次50檔成分股中新增及刪除各46檔，換股檔數比率達92%；富邦特選高股息30，30檔中更換19檔，比率63.3%；中信成長高股息的50檔換21檔；至於FT臺灣SMART的122成分股中，新增33檔、刪除43檔，總持股將降至112檔；野村臺灣新科技50調整六檔、國泰台灣5G+換三檔、中信上櫃ESG 30調整兩檔。

在新增持股個股名單中，京城銀、世界各獲得三檔ETF納入，而東元、楠梓電、中環、海悅、國產、櫻花建、遠東銀、遠百、欣銓、世芯-KY、致伸、東科-KY、長虹、群益證、富邦媒則分別被兩檔ETF納入。

富邦臺灣中小是近一年績效表現最好的台股ETF，此次調整後，持股不僅涵蓋AI，更納入520概念股。以29大類產業來看，第一大產業為電子零組件，占比達17.9%；第二大產業為520概念股的電機機械，占比16%；第三大產業則為金融保險業，整體也近14%。

富邦特選高股息30則是納入低基期高殖利率的金融、航運類股，另部分半導體、高速運算個股股價拉高導致殖利率下滑，因此調整相關產業持股。

至於新持股名單預估殖利率最高的成分股是群益證，以18日收盤價換算殖利率達到5.8%，其餘持股平均殖利率約為4.5%。

至於國泰台灣5G+主要成分股有台積電、鴻海、聯發科、廣達等AI產業龍頭企業，均為本波AI浪潮主要受惠企業，此次成分股新納入華通、世界先進、川湖，獲利可望持續強勁成長，建議定期定額介入，分批布局掌握科技股趨勢行情。

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