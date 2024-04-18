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滿坑豆腐軍 高股息ETF搞亂台股？網友分析選股邏輯仍願申購這2檔

聯合新聞網／ 綜合報導
引發市場轟動的元大台灣價值高息ETF 00940，正式掛牌首日跌破10元的發行價。聯合報系資料照
引發市場轟動的元大台灣價值高息ETF 00940，正式掛牌首日跌破10元的發行價。聯合報系資料照

日前00940引爆全台搶購熱潮，上市前就募得逾千億資金，不料掛牌首日破發，大批投資人被揶揄為「豆腐軍」。一名網友直言雖然台股被元大搞亂，但他分析00944和00946的選股邏輯，坦言仍願申購這2檔高股息ETF，但也有鄉民指出00940破發影響重大，「ETF等上市後再看情況買」將成為常態。

一名網友在PTT以「大高股息時代，ETF現在真的亂了嗎？」為題發文，原PO表示日前眾人瘋狂申購00940「一個元大把高股息ETF搞爛」，他觀察眾多網友可分為以下4種人：

1.被00940擊垮的豆腐軍。

2.00940破發，慘遭套牢的韭菜軍。

3.因00939和00940先例，暫不申購、寧願等上市再買。

4.00919、00929、0056、00713配息那麼好，何必再買新的ETF。

雖然有的人不願再賭高股息ETF，但面對00944和00946這2檔新的高股息ETF，原PO表示，00944的選股邏輯是篩選過去12個月維持強勢的股票，00946的選股邏輯則是抓外資持股占比長期看好的成分股。對此，原PO認為「00944標榜重複的成分股低、00946則像進階版的00929」，因此這2檔ETF的破發機率不高，也讓原PO願意申購00944與00946。

對於ETF是否真的大亂？原PO坦言台股的確被元大搞亂，但背後的投信並沒有因此跟著手足無措，只需一些時間市場便可恢復正常。

高股息ETF分析文曝光後吸引許多網友回應，「這本身（ETF）就不是爛東西，是拿來放長線投資的」、「當短線玩當然覺得爛」、「確實，不是每一檔高股息都不好，940純粹是被捧太高」、「關鍵在股利，老同學、新同學若股利都能維持下去，市場信心自然會慢慢回來」、「939、940破發，哪來的自信更晚的944、946不會破發？」

此外，有網友認為00940的破發事件影響重大，他認為00940破發將民眾申購時認為台股躺著賺的「信心累積」全毀了，雖然重建躺著賺的市場信心並非無前例，但他認為以台股現狀「ETF不破發」有難度，「ETF等上市後再看情況買」將成為常態。

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