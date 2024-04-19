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00940破發還敢投資高股息ETF？他曝想買00944、00946原因

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論高股息ETF。台股示意圖。記者林俊良／攝影
網友討論高股息ETF。台股示意圖。記者林俊良／攝影

00943、00944、00946陸續於本月開始募集，投資人擔心成為下一個00940，再度面臨破發危機，不過有網友分析，00944重複的成分股較少，00946則是進階版00939，他認為破發機率低，他也坦言「還會繼續申購新的ETF」。

一名網友PTT發文表示，歷經00939、00940雙雙破發的局面，高股息ETF市場混亂，不少投資人卻步，本月有多支鏢的展開募集，其中00944重複的成分股較少，00946則是進階版00939，相比破發的00939與00940，前者動能「霧煞煞」，後者則主打巴菲特選股，可見00944、00946的投資主軸更明確，也更值得買進。

該網友表示，他認為00944、00946破發機率低，仍會參與新的ETF募集，雖然高股息ETF市場混亂，但投信沒有跟著亂了手腳，不過市場仍需要時間恢復正常。

其他人則留言「接下來新出的隨便都500億以上」、「同意940把ETF市場搞得很混亂，之前這麼多檔ETF都沒有吵這樣」、「投資有賺有賠，但用10元、8%這種聳動標題來誘導消費者，以為買到的是低點大碗便宜是滿可恥的，但消費者不做功課就買也是蠢」、「前陣子真的是超級ETF之亂」、「有買，持續補0050，原本的919、940也沒賣」。

還有人留言「這本身就不是爛東西，是拿來放長線投資的，ETF真的台股亂源，連群光都能炒到250」、「至少今年三月不會買」、「10元到底有什麼魅力，低能兒才覺得10元股票是便宜，股票還不是看趴數」、「確實，不是每一檔高股息都不好，940純粹是被捧太高」、「00940就是個垃圾，1700E都能操盤到破發」。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長 ETF PTT 月配息 破發

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