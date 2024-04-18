台股半導體ETF 逢回買

地緣政治風險導致半導體類股面臨賣壓，五檔台股半導體ETF皆跌破月線，昨（17）日台積電法說前夕，價格全面止跌反彈。法人指出，半導體產業仍在景氣復甦階段，短線拉回就是買點，投資人可分批承接或選擇定期定額布局半導體ETF，停利不停損能分散波動風險兼掌握下波半導體反彈新牛勢。

目前在台掛盤的台股半導體ETF共計有五檔，依據近半年來含息報酬表現排序依序為：新光臺灣半導體30、群益半導體收益、中信關鍵半導體、兆豐台灣晶圓製造、富邦台灣半導體，近半年來繳出26.8%至22.7%報酬表現，其中，中信關鍵半導體與新光臺灣半導體30近一年來更是繳出四成以上報酬表現。

新光臺灣半導體30 ETF 經理人詹佳峯表示，台積電法說會將揭幕，看好今年度台積電有機會上修資本支出機會；6月台股再迎來COMPUTEX展開鑼，預估整體國內半導體類股及AI供應鏈第2季業績展望明朗，投資人可以選擇擁「高含積量」與「高含科量」的半導體ETF，趁現階段大盤回跌、半導體ETF股價回檔，低接卡位或定期定額布局，較能掌握下一波半導體股反彈新牛勢。

中信關鍵半導體經理人張圭慧也表示，由於台股基本面尚稱穩健，半導體相關供應鏈在AI題材火熱下受惠程度高，短線拉回正是逢低布局的好時機。而台積電法說會將引起市場高度關注所釋出的展望，成為市場的風向球，預期在AI強勁需求下，今年營運有望逐季走強，半導體相關供應鏈可望受惠，連帶拉抬半導體ETF走勢。

詹佳峯強調，這波由AI帶動全球產業變革，隨最新全球製造業PMI等復甦訊號亮起，美股雲端四大咖強攻AI軍備競賽，長線仍看好全球半導體景氣回升及AI半導體供應鏈業績前景，具技術與產品具競爭力的國內半導體供應鏈仍投資前景無虞。

詹佳峯補充，近期中東戰鼓頻仍，全球金融市場震盪加劇，市場擔憂中東地區未來引發更廣泛衝突，升高市場避險情緒，使美國十年公債殖利率飆升，不過，地緣政治風險僅短線影響盤勢，中長期仍看好全球半導體景氣回升趨勢，及台灣半導體產業在全球AI浪潮下的獨特競爭優勢。