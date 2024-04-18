ETF掀話題 專家釋疑

台灣ETF市場紅出新高度，尤其元大台灣價值高息（00940）募資逾1,750億元，ETF狂潮下，專家認為ETF本身是好的商品、用ETF之亂來形容有些言過其實。但引發高重疊、助漲助跌、行銷話數等問題仍值得關注。

北威投顧昨（17）日舉行《ETF熱潮的影響》論壇，與會講者分別為台大財金系兼任教授劉憶如、政大財管系特聘教授周冠男、中信金控首席經濟學家林建甫、 萬寶投顧董事長朱成志。

林建甫認為這波熱潮根本原因在美聯準會化寬鬆政策，目前台股ETF持有股票市值占台股市值約2.38%，投資對象402家，暫無集中度過高疑慮。但成分股太相似、掛牌前須建倉逾九成，助漲助跌恐引系統性風險。

朱成志指出，台股ETF規模占台股市值比重不到3%，直言「都是名字惹的禍」，高股息本身就有爭議、月月配產生幻覺，加上高息ETF成分股具高度重疊性、配息來源也值得關注。

劉憶如以海外比特幣ETF發展歷程提供不同角度。