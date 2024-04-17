《北威論壇2-2》ETF助跌風險猶存 學者提主動型ETF

ETF公開透明、持有的股份又太過相似，外界有「買低賣高」的套利空間，導致ETF投資者常被吃豆腐！中信金首席經濟學家林建甫17日表示，未來樂見主動型ETF問世，能透過經理人策略進行操作，迴避上述的狀況。政大財務管理系特聘教授周冠男則認為，主動型ETF更適合擁有分析判斷市場能力的人。

成分股類似成風險

林建甫指出，ETF有著公開透明，風險分散、交易便利性，還有低收費高流動性等諸多優勢，已吸引許多傳統的主動型投資者，台灣的ETF成長率更創下世界第一，許多ETF在2023年的績效表現也相當良好。

他說，其中高股息ETF備受歡迎，如00919今年漲幅約20%，導致後續民眾大量投入00939、00940等高股息ETF，希望再現00919的績效成果。林建甫推測，現在股票行情已達高點，投資者更應居高思危，配息很難再現過去優勢。

林建甫也指出，目前高股息ETF成分股太過類似，而ETF掛牌前都需進場買進約90%的持股，外界有「對作」、「買低賣高」的套利空間，導致這些投資者被「吃豆腐」。他也說，成分股類似也會出現助漲助跌的效果，一旦出現基本面更動，導致ETF被大量贖回，恐怕加重個股跌勢，進而造成系統性的風險。

推主動型ETF

他指出，因為ETF的手續費比較低，在股市就可以直接購買，所以樂見「主動型ETF」問世。林建甫指出，主動型ETF是透過經理人策略性挑選股票，且於交易所掛牌交易的ETF，能有效迴避投資者被「吃豆腐」的狀況，還能增加直接金融的可近性。

萬寶投顧董事長朱成志表示，主動型ETF加入了人為操作，手續費與管理費都會比較高，績效應該也會更好。他說，主動型ETF是在原有ETF基礎上，除了以產業、規模或地區進行投資標的劃分之外，更加入「企業成長率超過20%」等策略進行重新選股，以優化ETF績效。

周冠男表示，主動型ETF與主動式基金類似，最大差別在於主動式ETF能在股市進行交易，增加交易便利性。他認為，一般大眾更適合被動型或市值型的ETF，而主動型ETF更適合擁有分析判斷市場能力的人。

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