快訊

核二廠出水口驚見男浮屍 垃圾袋套頭、綁住雙腳死因可疑

《北威論壇2-2》ETF助跌風險猶存 學者提主動型ETF

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
北威論壇17日舉辦，眾多學者共同討論「主動型ETF」的優缺點。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
北威論壇17日舉辦，眾多學者共同討論「主動型ETF」的優缺點。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

ETF公開透明、持有的股份又太過相似，外界有「買低賣高」的套利空間，導致ETF投資者常被吃豆腐！中信金首席經濟學家林建甫17日表示，未來樂見主動型ETF問世，能透過經理人策略進行操作，迴避上述的狀況。政大財務管理系特聘教授周冠男則認為，主動型ETF更適合擁有分析判斷市場能力的人。

成分股類似成風險

林建甫指出，ETF有著公開透明，風險分散、交易便利性，還有低收費高流動性等諸多優勢，已吸引許多傳統的主動型投資者，台灣的ETF成長率更創下世界第一，許多ETF在2023年的績效表現也相當良好。

他說，其中高股息ETF備受歡迎，如00919今年漲幅約20%，導致後續民眾大量投入00939、00940等高股息ETF，希望再現00919的績效成果。林建甫推測，現在股票行情已達高點，投資者更應居高思危，配息很難再現過去優勢。

林建甫也指出，目前高股息ETF成分股太過類似，而ETF掛牌前都需進場買進約90%的持股，外界有「對作」、「買低賣高」的套利空間，導致這些投資者被「吃豆腐」。他也說，成分股類似也會出現助漲助跌的效果，一旦出現基本面更動，導致ETF被大量贖回，恐怕加重個股跌勢，進而造成系統性的風險。

推主動型ETF

他指出，因為ETF的手續費比較低，在股市就可以直接購買，所以樂見「主動型ETF」問世。林建甫指出，主動型ETF是透過經理人策略性挑選股票，且於交易所掛牌交易的ETF，能有效迴避投資者被「吃豆腐」的狀況，還能增加直接金融的可近性。

萬寶投顧董事長朱成志表示，主動型ETF加入了人為操作，手續費與管理費都會比較高，績效應該也會更好。他說，主動型ETF是在原有ETF基礎上，除了以產業、規模或地區進行投資標的劃分之外，更加入「企業成長率超過20%」等策略進行重新選股，以優化ETF績效。

周冠男表示，主動型ETF與主動式基金類似，最大差別在於主動式ETF能在股市進行交易，增加交易便利性。他認為，一般大眾更適合被動型或市值型的ETF，而主動型ETF更適合擁有分析判斷市場能力的人。

【更多精采內容，詳見

ETF 高股息

延伸閱讀

ETF熱門關鍵字藏玄機 專家：對年輕人並非好投資策略

高股息沒錯、但市值型ETF報酬更優！他揭差異：006208是簡單粗暴的首選

4至5月布局高息 ETF 報酬率佳

備戰國會改革審查 藍、白都挺調查權

相關新聞

ETF熱門關鍵字藏玄機 專家：對年輕人並非好投資策略

近期國內爆發ETF熱潮，許多投資人瘋狂搶進，政大財管系特聘教授周冠男指出，「月月配」、「高股息」是吸引投資者的關鍵字，但...

《北威論壇2-2》ETF助跌風險猶存 學者提主動型ETF

ETF公開透明、持有的股份又太過相似，外界有「買低賣高」的套利空間，導致ETF投資者常被吃豆腐！

《北威論壇2-1》ETF月配成噱頭 買不配息才是投資

「高股息」、「月配」等用語，吸引大量投資者投入ETF熱潮，但政大商學院副院長周冠男17日於北威論壇強調，「時間是投資最好的朋友，」多數民眾拿到ETF的月配息就會花掉，並不利長期投資。中信金控首席經濟學家林建甫也建議年輕人應購買不配息的ETF，讓投資持續滾動。

00944一年調兩次成分股現在未來股利都要！ 專家：有錢人更重視時間價值創造被動收入

有別於第一代用預測方式，00944採用「50%股利指標」跟「50%動能指標」計算綜合分數，除了確保選出有配息且未來股價還有機會持續上漲的公司，有機會幫投資朋友獲取較佳的股息及資本利得。

00944股利「現在與未來」都要！ 孫太：過往數據有動能還低波動特性

講求動能一定波動大？00944強勢高息股希望創造高成長+低波動的效果

高股息沒錯、但市值型ETF報酬更優！他揭差異：006208是簡單粗暴的首選

近年不少人喜灣投資高股息ETF，不只不用花費心力看盤，還可以定期領取股利，賺零用錢，但也引發部分投資人質疑高股息ETF是左手換右手的疑慮。有網友認為，除非是退休族再考慮高股息ETF，否則市值型ETF報酬更優，是簡單粗暴的首選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。